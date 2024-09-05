Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, - канцлер Негаммер
Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Мы принимаем во внимание заявления российского президента о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров как страна, где располагается штаб-квартира ОБСЕ", - отметил он.
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+11 Тонка червона лінія
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+5 Сергей121
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Але
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Є...
И откуда ето чучело взяло что ***** хочет мирных переговоров? Хоть один пункт ***** из вышесказанного подтвердило? Скорее наоборот, ***** требует не мира а вывода украинских войск с Украины и полной капитуляции. А потом так и быть, ***** обещало поговорить о жизни и судьбе Львова и других нескольких западно украинских городах.
У неї є свій досвід, методика, підходи, до воєнного злочинця прутіна…
У решті решт, вона може і танцями живота чи вальсом Штрауса, його звабити, якщо кабаєва, їй рило не пошкрябає???
Складні механізми та долі, отих переговорників…
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с) фильм "Крестный отец"
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