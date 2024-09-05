Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, - канцлер Негаммер

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы принимаем во внимание заявления российского президента о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров как страна, где располагается штаб-квартира ОБСЕ", - отметил он.

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