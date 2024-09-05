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Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, - канцлер Негаммер

Австрія готова прийняти переговори України та РФ

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы принимаем во внимание заявления российского президента о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров как страна, где располагается штаб-квартира ОБСЕ", - отметил он.

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Австрія готова прийняти переговори України та РФ
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Топ комментарии
+11
Розсадник рашистської агентури в Європі - готовий.
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05.09.2024 15:10
+5
Модерувати буде тітка, у якої на весіллі ...йло танцювало.
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05.09.2024 15:11
+5
А шо, кацапи вже вийшли з нашої території? Ні? То про яке "без попередніх умов та на рівних" може йти мова?
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05.09.2024 15:16
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Розсадник рашистської агентури в Європі - готовий.
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05.09.2024 15:10 Ответить
Я теж готовий стати майданчиком....
В мене все є...
Я готовий ловити вдачу...

Очко незаймане...
Але
Задня передача...-
Є...
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05.09.2024 15:29 Ответить
це буде такий конкурс між країнами, як за олімпійські ігри чи за євробачення??
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05.09.2024 15:10 Ответить
Модерувати буде тітка, у якої на весіллі ...йло танцювало.
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05.09.2024 15:11 Ответить
А шо, кацапи вже вийшли з нашої території? Ні? То про яке "без попередніх умов та на рівних" може йти мова?
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05.09.2024 15:16 Ответить
А президент австрии может стать в позу Zю чтобы в него швабру засунуть как символ росийской демократии?
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05.09.2024 15:17 Ответить
Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві
И откуда ето чучело взяло что ***** хочет мирных переговоров? Хоть один пункт ***** из вышесказанного подтвердило? Скорее наоборот, ***** требует не мира а вывода украинских войск с Украины и полной капитуляции. А потом так и быть, ***** обещало поговорить о жизни и судьбе Львова и других нескольких западно украинских городах.
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05.09.2024 15:29 Ответить
Его предки - жертвы аннексии .
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05.09.2024 15:19 Ответить
Які перемовини рапшиський фюрер заявив що він за стамбульські перемовини ,де йдется про повне розброєння України ,денацифікація тобто Україна без своєї мови ,історії ,культури без суб'єктності ,тобто рашиська провінція. Тому "найвеличніший" мав би прокоментувати за які він перемовини і хто дав вказівку арахамії щось підписувати про капітуляцію в Стамбулі ,чи він тут ні при чому то вони самі поїхали ?,хватить дурника клеїти я за все хороше.
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05.09.2024 15:20 Ответить
спочатку Австрію потібно років "пісят " чистити від гебняво фсбешної агентури.а вжепотім можна і послухати її голос....
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05.09.2024 15:23 Ответить
В них досі у Відні офіс газпрому і зарплати у кацапського персоналу самі високі у Австрії
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06.09.2024 02:29 Ответить
И раз уже напомнил про то что в Австрии штабс квартира ОБСЕ символ которой является такое фото
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05.09.2024 15:23 Ответить
Чи буде задіяна у цьому, екс-міністерша МЗС АВСТРІЇ, що чомусь утікла, на московію, з Батьківщини??!!
У неї є свій досвід, методика, підходи, до воєнного злочинця прутіна…
У решті решт, вона може і танцями живота чи вальсом Штрауса, його звабити, якщо кабаєва, їй рило не пошкрябає???
Складні механізми та долі, отих переговорників…
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05.09.2024 15:27 Ответить
З Гітлером також потрібно було вести "переговори", склеротичний ідіот?.. "Переговори" про що, цей неголений тупий олень не підкаже? Переговори можуть бути тільки про терміни виводу какцапскої сволоти з території України, розмір репарацій, роззброєння агресивною сволоти та про кількость частин, на які буде розділена ця огидна коричнева пляма на тілі планети ЗЕМЛЯ!!!
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05.09.2024 15:28 Ответить
Австрія здалась без перемовин .
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06.09.2024 02:31 Ответить
"- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с) фильм "Крестный отец"
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05.09.2024 15:40 Ответить
оця шалава? посередником? танцюй далі!
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05.09.2024 15:41 Ответить
Україна готова поговорити зі злочинцем в Гаазькому трибуналі.
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05.09.2024 15:44 Ответить
ВЕСІЛЛЯ ОРГАНІЗУЙТЕ І ХКУЙЛА ПОКЛИЧТЕ І БУДЕ МАЙДАНЧИК ВАМ
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05.09.2024 16:44 Ответить
Австрійський Райфайзен вже "посередник",сплачує мільярди податків в бюджет рф,а потім за ті гроші роблять Кінжали,які прилітають в Львів і Полтаву.
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05.09.2024 17:13 Ответить
Те, кто призывают Вас полагаться на этих миротворцев-самые большие и опасные мифотворцы. Никто за Вас и вместо Вас не будет Вас защищать. Никакие иностранцы не будут рисковать своими жизнями ради мира и спокойствия в Краматорске и Мариуполе, если сами вы -- украинцы не обеспечите эту тишину и безопасность. Не питайтесь иллюзиями, полагайтесь только на свои силы. Учитесь этому у Израиля. Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы боевиками .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
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05.09.2024 20:02 Ответить
ООНовские миротворцы никого и не должны защищать. Войска должны быть разведены. А они станут буфером между врагами, будут наблюдать за обеими сторонами и в случае нарушений договорённостей о перемирии, став свидетелями любых провокаций и особенно перестрелок, будут докладывать об этом своим уполномоченным дипломатам.
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05.09.2024 21:09 Ответить
Кацапський троль


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Реєстрація: 05.08.2024
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06.09.2024 02:34 Ответить
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05.09.2024 18:39 Ответить
Мирні переговори без попередніх умов - мрія московського фюрера
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05.09.2024 19:20 Ответить
А Фірташ з Абрамовичем будуть керувати. Аналог Стамбул 2022рік ?
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05.09.2024 19:52 Ответить
 
 