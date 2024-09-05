Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, - канцлер Негаммер
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна готова стати майданчиком для перемовин України та РФ.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 Тонка червона лінія
показати весь коментар05.09.2024 15:10
+5 Марта Шепель fda0629b
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+5 Сергей121
показати весь коментар05.09.2024 15:16
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Очко незаймане...
Але
Задня передача...-
Є...
И откуда ето чучело взяло что ***** хочет мирных переговоров? Хоть один пункт ***** из вышесказанного подтвердило? Скорее наоборот, ***** требует не мира а вывода украинских войск с Украины и полной капитуляции. А потом так и быть, ***** обещало поговорить о жизни и судьбе Львова и других нескольких западно украинских городах.
У неї є свій досвід, методика, підходи, до воєнного злочинця прутіна…
У решті решт, вона може і танцями живота чи вальсом Штрауса, його звабити, якщо кабаєва, їй рило не пошкрябає???
Складні механізми та долі, отих переговорників…
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!" (с) фильм "Крестный отец"
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