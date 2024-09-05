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ВР (27371) назначение (2142) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (69)

Рада поддержала назначение Гринчук министром защиты окружающей среды

Гринчук нова міністерка захисту довкілля

Верховная Рада поддержала назначение Светланы Гринчук на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

246 нардепов поддержали решение.

Читайте: ВР назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению

Рада призначила Гринчук міністеркою захисту довкілля
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Топ комментарии
+1
Вже гасить торф"яники? - чи шампанське?
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05.09.2024 15:45
+1
Відповідно до статті 228 регламенту Верховної Ради України Кабінет міністрів України подає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2023 році», так де, ОТОЙ САМЕ ЗВІТ, Шмигаля з його челядниками!!??
А то, якось усе, у Зеленського та Стефанчука, поперек отої «борозди», що зветься, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ!!
І таке, діється з 2019 року!! Разумков з Богданом та Рябошапка, можуть засвідчити це слідчим ГПУ, поки що, як свідки…
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05.09.2024 15:51
+1
Природні ресурси...
Чмокатають... тих-
Хто за кордоном-
Вже давно відростили вуса......
Яких в Канаді чпокають...

Як кончених індіанців....
Як потомків Великої розррухи...

І все ковтають...
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05.09.2024 15:51
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Правила форума Совет форумчан
Вже гасить торф"яники? - чи шампанське?
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05.09.2024 15:45 Ответить
Відповідно до статті 228 регламенту Верховної Ради України Кабінет міністрів України подає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2023 році», так де, ОТОЙ САМЕ ЗВІТ, Шмигаля з його челядниками!!??
А то, якось усе, у Зеленського та Стефанчука, поперек отої «борозди», що зветься, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ!!
І таке, діється з 2019 року!! Разумков з Богданом та Рябошапка, можуть засвідчити це слідчим ГПУ, поки що, як свідки…
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05.09.2024 15:51 Ответить
Природні ресурси...
Чмокатають... тих-
Хто за кордоном-
Вже давно відростили вуса......
Яких в Канаді чпокають...

Як кончених індіанців....
Як потомків Великої розррухи...

І все ковтають...
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05.09.2024 15:51 Ответить
глаза прозрачные и честные....
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05.09.2024 15:54 Ответить
Как у судака.
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05.09.2024 16:14 Ответить
гендер напав на призначення?
який процент жінок потрібний?
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05.09.2024 15:59 Ответить
Вся Полтавщина месяц в дыме от костров и горящего мусора но ни власть ни полиция с этим не борется,достаточно только выписать по несколько протоколов на каждое село или улицу.Закон есть но не работает.
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05.09.2024 16:12 Ответить
З огляду на те як рашисти знищують це саме навколишнє середовище, заповідники і інші об'єкти що повинні зберігати екологію та флору з фауною, не кажучи вже про те що просто відбувається з природою внаслідок бойових дій, треба це міністерство озброїти та направити на фронт, бо чим швидше завершиться війна, тим менше буде шкоди природі, ітам вони будуть набагато корисніші аніж у своїх кабінетах нищачі купу паперу (а відповідно й рослин з яких той папір робиться) при створені безглуздих звітів!!!
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05.09.2024 16:18 Ответить
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх!
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05.09.2024 16:28 Ответить
Корабельна сосна..профі...Кастинг в Єрмака пройшла успішно..
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05.09.2024 16:34 Ответить
так, ліжка попереставляли, а б*юги коли зміняться?
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05.09.2024 16:35 Ответить
Ой, яка патужна захисниця знайшлась!
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05.09.2024 18:24 Ответить
 
 