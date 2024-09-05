Рада поддержала назначение Гринчук министром защиты окружающей среды
Верховная Рада поддержала назначение Светланы Гринчук на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
246 нардепов поддержали решение.
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показать весь комментарий05.09.2024 15:51
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А то, якось усе, у Зеленського та Стефанчука, поперек отої «борозди», що зветься, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ!!
І таке, діється з 2019 року!! Разумков з Богданом та Рябошапка, можуть засвідчити це слідчим ГПУ, поки що, як свідки…
Чмокатають... тих-
Хто за кордоном-
Вже давно відростили вуса......
Яких в Канаді чпокають...
Як кончених індіанців....
Як потомків Великої розррухи...
І все ковтають...
який процент жінок потрібний?