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ВР (14812) призначення (2239) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (156)

Рада підтримала призначення Гринчук міністеркою захисту довкілля

Гринчук нова міністерка захисту довкілля

Верховна Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на пост міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

246 нардепів підтримали рішення.

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Рада призначила Гринчук міністеркою захисту довкілля

Автор: 
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Топ коментарі
+1
Вже гасить торф"яники? - чи шампанське?
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05.09.2024 15:45
+1
Відповідно до статті 228 регламенту Верховної Ради України Кабінет міністрів України подає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2023 році», так де, ОТОЙ САМЕ ЗВІТ, Шмигаля з його челядниками!!??
А то, якось усе, у Зеленського та Стефанчука, поперек отої «борозди», що зветься, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ!!
І таке, діється з 2019 року!! Разумков з Богданом та Рябошапка, можуть засвідчити це слідчим ГПУ, поки що, як свідки…
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05.09.2024 15:51
+1
Природні ресурси...
Чмокатають... тих-
Хто за кордоном-
Вже давно відростили вуса......
Яких в Канаді чпокають...

Як кончених індіанців....
Як потомків Великої розррухи...

І все ковтають...
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05.09.2024 15:51
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Вже гасить торф"яники? - чи шампанське?
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05.09.2024 15:45 Відповісти
Відповідно до статті 228 регламенту Верховної Ради України Кабінет міністрів України подає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2023 році», так де, ОТОЙ САМЕ ЗВІТ, Шмигаля з його челядниками!!??
А то, якось усе, у Зеленського та Стефанчука, поперек отої «борозди», що зветься, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ!!
І таке, діється з 2019 року!! Разумков з Богданом та Рябошапка, можуть засвідчити це слідчим ГПУ, поки що, як свідки…
показати весь коментар
05.09.2024 15:51 Відповісти
Природні ресурси...
Чмокатають... тих-
Хто за кордоном-
Вже давно відростили вуса......
Яких в Канаді чпокають...

Як кончених індіанців....
Як потомків Великої розррухи...

І все ковтають...
показати весь коментар
05.09.2024 15:51 Відповісти
глаза прозрачные и честные....
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05.09.2024 15:54 Відповісти
Как у судака.
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05.09.2024 16:14 Відповісти
гендер напав на призначення?
який процент жінок потрібний?
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05.09.2024 15:59 Відповісти
Вся Полтавщина месяц в дыме от костров и горящего мусора но ни власть ни полиция с этим не борется,достаточно только выписать по несколько протоколов на каждое село или улицу.Закон есть но не работает.
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05.09.2024 16:12 Відповісти
З огляду на те як рашисти знищують це саме навколишнє середовище, заповідники і інші об'єкти що повинні зберігати екологію та флору з фауною, не кажучи вже про те що просто відбувається з природою внаслідок бойових дій, треба це міністерство озброїти та направити на фронт, бо чим швидше завершиться війна, тим менше буде шкоди природі, ітам вони будуть набагато корисніші аніж у своїх кабінетах нищачі купу паперу (а відповідно й рослин з яких той папір робиться) при створені безглуздих звітів!!!
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05.09.2024 16:18 Відповісти
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх!
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05.09.2024 16:28 Відповісти
Корабельна сосна..профі...Кастинг в Єрмака пройшла успішно..
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05.09.2024 16:34 Відповісти
так, ліжка попереставляли, а б*юги коли зміняться?
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05.09.2024 16:35 Відповісти
Ой, яка патужна захисниця знайшлась!
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05.09.2024 18:24 Відповісти
 
 