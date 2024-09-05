Рада підтримала призначення Гринчук міністеркою захисту довкілля
Верховна Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на пост міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
246 нардепів підтримали рішення.
Топ коментарі
+1 Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар05.09.2024 15:45
+1 Олександр ВАЛОВИЙ
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+1 Олег Каз
показати весь коментар05.09.2024 15:51
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Будь ласка, зачекайте...
А то, якось усе, у Зеленського та Стефанчука, поперек отої «борозди», що зветься, ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ!!
І таке, діється з 2019 року!! Разумков з Богданом та Рябошапка, можуть засвідчити це слідчим ГПУ, поки що, як свідки…
Чмокатають... тих-
Хто за кордоном-
Вже давно відростили вуса......
Яких в Канаді чпокають...
Як кончених індіанців....
Як потомків Великої розррухи...
І все ковтають...
який процент жінок потрібний?