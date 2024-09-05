ВР призначила Олексія Кулебу віце-прем’єром із відновлення
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 240 народних депутатів.
Раніше Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ, а Стефанішину - віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції.
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+16 Валентин Коваль 7c749467
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+8 Nikol Kovalenko
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Будь ласка, зачекайте...
тенденція, однако - знову истинный ариец характер нордический....
Пся крев...
Гойда....
чи дістенеться і їй мінистерського портфеля?
вона на нього безперечно нагавкала!
ліжка на місці
Кругооборот зеленого ... во власти.
Ви слідкуєте за діяльністю цього Кулеби?
По твоему Кулебу сняли с должности за выдающиеся и многочисленные достижения на своей должности?
За отличную работу награждают, а не снимают.
Навіщо мені слідкувати за якимось зеленим ніщо? Це ви написали допис, у вас я й запитав як в спеціаліста.
Ви хоч знаєте - що за "робота" в нього була?
Я бачу банальне перекидання повій на інші ліжка у зеленому борделі, а не: "Кулебу сняли с должности за выдающиеся и многочисленные достижения на своей должности".
Для этого есть Ютуб.
Юзай!
Чи ви тільки гаслами можете спілкуватися та підгоряти?
Невігласа та пустобреха ви бачите у дзеркалі.
Замість відповіді на питання - гімноїдство.
Тьху, гидота.
Бачу вчора за тобою черговий гімноїд-"переможець" Черкасов бігав: "я в танку горів - я льотчик!"
Ти ж бачив - "Черкасов" себе позиціонує нібито "патріотом УКраїни" Однак не розділяє "українців" та "блазенську владу" Це для "патріота" виглядить досить дивно
Потім - він пише, що більше півтора десятка років тому виїхав з України. Але тоді з України виїжджало на ПМП, переважно, міське населення І воно, переважно, було російськомовним та індиферентним до України Тобто це були "економічні мігранти" , які вирішили "будувать комунізм в окремо взятій сім"ї" А тут так різко "Черкасов" загорівся "патріотизмом"! Та ще й "вибірковим" І ще й писать став "щирою" "Хрєново" "лахтинські" училися пропаганді та контрпропаганді! А коли почав перераховувать свої "заслуги" - мені все стало ясно! Тому я просто став його "посилать нах**!"
Чувак вправно рішав питання за "недорого".
А тепер взагалі поперло - посадили на потоки.
Тож просто поцікавився - що він там "завалив".
Кулебі...
Просто лайно...
висрате в колибі...
Але не це моя ціль...
Досадити...
Корінь з життя врвати....
Ні...
А Шмигаль, тільки мовчки, очима в очочках, затравлено лупає…
Усе повісять, на козла-терпилу
Пішла роздача. Ті, у кого голобородько вкрав мозок, то хоч зараз тримайтесь за кішені.
Це інший Кулєба і врни навіть не рідня.
Москалі за два тижні побудували навколо КАЕС фортификації, які з космому видно!!!
А ми за три роки!!! не побудували ніхріна. Якщо і далі так продовжувати то країні в її нинішньому вигляді - капець. І поки що це 100% варіант розвитку подій і ніяких змін не видно.
Разом з Татаровим Банкову відбивав, від кадирівців, під керівництвом завгоспа, за що був призначений в ОПу замість Кірі тимошонка.