ВР призначила Стефанішину міністеркою юстиції
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 253 народні депутати.
Раніше Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ.
Топ коментарі
+18 CrossFirenko
показати весь коментар05.09.2024 15:16
+14 Валентин Коваль 7c749467
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+11 18c49ed2
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тільки Манюську з койки викинули однією бл. менше, на харчах стали економити
Щодо її фаховості, то, як і до Екс-генпрокурора Луценка, питань немає, вони, ВЗАГАЛІ НУЛЬОВІ, там, зовсім ІНШЕ!!!??
Саме цікаве, що лохторат ще й досі з задоволенням і чавканням ковтає оцю всю зелену жижу під назвою "ми всі ж перЗЕденти"
філологи, молю вас! я не розумію, що тут написано?