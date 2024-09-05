ВР призначила Стефанішину міністеркою юстиції

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 253 народні депутати.

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Раніше Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ.