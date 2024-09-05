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ВР призначила Стефанішину міністеркою юстиції

Ольга Стефанішина

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 253 народні депутати.

Також читайте: Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Стефанішину

Раніше Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
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05.09.2024 15:16
+14
Послухали лисичку і Щуку кинули у річку
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05.09.2024 15:13
+11
Мой ох@еватор уже скоро не выдержит всех новостей. Это новый министр юстиции. Юстиции (!!) Карл. У нас еще не назначали министром человека под судом. Хотя после специалистки с минета я уже ничему не удивляюсь.
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05.09.2024 15:19
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Послухали лисичку і Щуку кинули у річку
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05.09.2024 15:13 Відповісти
как ви не садитесь в ... не годитесь
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05.09.2024 16:01 Відповісти
такімі цєннимі кадрамі сіводня ніззя разкідиваться!!! Пся крев. Гойда....
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05.09.2024 16:03 Відповісти
Багатоходівка від курв
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05.09.2024 15:13 Відповісти
Це вже точна - переставляють ліжка у борделі.
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05.09.2024 15:15 Відповісти
та ні ! навіть не переставляють!

тільки Манюську з койки викинули однією бл. менше, на харчах стали економити
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05.09.2024 15:18 Відповісти
Вважаю що здебільшого викидають саме тих хто не може красти (або не хоче), і відповідно не поповнює чорну касу ОП Зеленського.
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05.09.2024 15:37 Відповісти
холєра його знає цього клопа ушастого... ходячий фрік

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05.09.2024 15:57 Відповісти
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05.09.2024 15:16 Відповісти
Представляете как с ней будут вести дела наши союзники на Западе? Они ведь тоже умеют читать новости. Дело дважды судимого Вити еще живет
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05.09.2024 15:21 Відповісти
а я ще пам'ятаю Зюзанну і Головатого...ех часи були....
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05.09.2024 19:46 Відповісти
наперстки . интересная игра .
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05.09.2024 15:17 Відповісти
українській юстиції 3,14стець такий самий, як і з європейською, та євроатлантичною інтеграцією , за чіткої і злагодженої роботи "похоронної команди" євроатлантичної і європейської інтеграції під управлінням вищезгаданої...
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05.09.2024 15:19 Відповісти
Попередник її, той просто на столі сидів і морди корчив, а наступна особа, що буде робит??
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05.09.2024 15:21 Відповісти
попередник "самозакоханий зелений мажор" ,
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05.09.2024 15:25 Відповісти
Мой ох@еватор уже скоро не выдержит всех новостей. Это новый министр юстиции. Юстиции (!!) Карл. У нас еще не назначали министром человека под судом. Хотя после специалистки с минета я уже ничему не удивляюсь.
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05.09.2024 15:19 Відповісти
Хто дєвушкаф нахарчовує, той їх, і призначає…, а далі, і на ПОСЛИЦЮ!!
Щодо її фаховості, то, як і до Екс-генпрокурора Луценка, питань немає, вони, ВЗАГАЛІ НУЛЬОВІ, там, зовсім ІНШЕ!!!??
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05.09.2024 15:20 Відповісти
Ну тепер ще сильніше буде нести подвійний брєд про Україну в НАТО і в в кордонах 1991. Хоча то може в неї "одесский юмор"?
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05.09.2024 15:20 Відповісти
Шалава, за якою карна справа тягнеться ще з 13-го року! Оце і все, що треба знати про оці "тєлодвіженія" ЗЕрмака і його хуцпи. Зате ж весело і уже всі "хоч поржом"!
Саме цікаве, що лохторат ще й досі з задоволенням і чавканням ковтає оцю всю зелену жижу під назвою "ми всі ж перЗЕденти"
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05.09.2024 15:22 Відповісти
https://newsua.one/news-opinion/otechestvennaya-lomehuza-abo-nemnogo-zanimatelnoi-entomologii-50643.html зелена жижа називається ексудат, а лохторат - це псевдоергати.
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05.09.2024 15:37 Відповісти
дивна в неї посада - два в одному, а у Кулеби, той який Олексій аж 4 міністерства..., може залишимо взагалі одного, та нехай крутиться....
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05.09.2024 15:34 Відповісти
Єрмак взагалі мультифункціональний, як Юлій Цезар.
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05.09.2024 15:34 Відповісти
А за що вона (і там же ще персонал на зарплаті з пільгами, водіями і песиками виділений) відповідає? Ось конкретно, за що? Що в цю інтеграцію входить, крім її і всього відділу поїздок по бутіках у Європі?
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05.09.2024 15:35 Відповісти
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України. Джерело:


філологи, молю вас! я не розумію, що тут написано?
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05.09.2024 16:16 Відповісти
Ох це тасування однієї колоди до добра точно не призведе
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05.09.2024 18:00 Відповісти
Цікаво, а оця стефанішина сама себе посадить в одну камеру з лукаш? Чи єто другоє? Не рада, а безсоромне збіговисько крадіїв і хабарників.
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05.09.2024 20:21 Відповісти
 
 