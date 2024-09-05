ВР назначила Стефанишину министром юстиции
Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 253 народных депутата.
Ранее Рада назначила Сибигу министром иностранных дел.
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+18 CrossFirenko
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тільки Манюську з койки викинули однією бл. менше, на харчах стали економити
Щодо її фаховості, то, як і до Екс-генпрокурора Луценка, питань немає, вони, ВЗАГАЛІ НУЛЬОВІ, там, зовсім ІНШЕ!!!??
Саме цікаве, що лохторат ще й досі з задоволенням і чавканням ковтає оцю всю зелену жижу під назвою "ми всі ж перЗЕденти"
філологи, молю вас! я не розумію, що тут написано?