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ВР (27371) Минюст (1720) назначение (2142) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

ВР назначила Стефанишину министром юстиции

Ольга Стефанішина

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 253 народных депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудница Минюста и ее сообщник разоблачены на махинациях с рассмотрением жалоб Офисом противодействия рейдерству

Ранее Рада назначила Сибигу министром иностранных дел.
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Топ комментарии
+18
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05.09.2024 15:16
+14
Послухали лисичку і Щуку кинули у річку
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05.09.2024 15:13
+11
Мой ох@еватор уже скоро не выдержит всех новостей. Это новый министр юстиции. Юстиции (!!) Карл. У нас еще не назначали министром человека под судом. Хотя после специалистки с минета я уже ничему не удивляюсь.
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05.09.2024 15:19
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Послухали лисичку і Щуку кинули у річку
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05.09.2024 15:13 Ответить
как ви не садитесь в ... не годитесь
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05.09.2024 16:01 Ответить
такімі цєннимі кадрамі сіводня ніззя разкідиваться!!! Пся крев. Гойда....
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05.09.2024 16:03 Ответить
Багатоходівка від курв
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05.09.2024 15:13 Ответить
Це вже точна - переставляють ліжка у борделі.
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05.09.2024 15:15 Ответить
та ні ! навіть не переставляють!

тільки Манюську з койки викинули однією бл. менше, на харчах стали економити
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05.09.2024 15:18 Ответить
Вважаю що здебільшого викидають саме тих хто не може красти (або не хоче), і відповідно не поповнює чорну касу ОП Зеленського.
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05.09.2024 15:37 Ответить
холєра його знає цього клопа ушастого... ходячий фрік

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05.09.2024 15:57 Ответить
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05.09.2024 15:16 Ответить
Представляете как с ней будут вести дела наши союзники на Западе? Они ведь тоже умеют читать новости. Дело дважды судимого Вити еще живет
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05.09.2024 15:21 Ответить
а я ще пам'ятаю Зюзанну і Головатого...ех часи були....
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05.09.2024 19:46 Ответить
наперстки . интересная игра .
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05.09.2024 15:17 Ответить
українській юстиції 3,14стець такий самий, як і з європейською, та євроатлантичною інтеграцією , за чіткої і злагодженої роботи "похоронної команди" євроатлантичної і європейської інтеграції під управлінням вищезгаданої...
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05.09.2024 15:19 Ответить
Попередник її, той просто на столі сидів і морди корчив, а наступна особа, що буде робит??
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05.09.2024 15:21 Ответить
попередник "самозакоханий зелений мажор" ,
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05.09.2024 15:25 Ответить
Мой ох@еватор уже скоро не выдержит всех новостей. Это новый министр юстиции. Юстиции (!!) Карл. У нас еще не назначали министром человека под судом. Хотя после специалистки с минета я уже ничему не удивляюсь.
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05.09.2024 15:19 Ответить
Хто дєвушкаф нахарчовує, той їх, і призначає…, а далі, і на ПОСЛИЦЮ!!
Щодо її фаховості, то, як і до Екс-генпрокурора Луценка, питань немає, вони, ВЗАГАЛІ НУЛЬОВІ, там, зовсім ІНШЕ!!!??
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05.09.2024 15:20 Ответить
Ну тепер ще сильніше буде нести подвійний брєд про Україну в НАТО і в в кордонах 1991. Хоча то може в неї "одесский юмор"?
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05.09.2024 15:20 Ответить
Шалава, за якою карна справа тягнеться ще з 13-го року! Оце і все, що треба знати про оці "тєлодвіженія" ЗЕрмака і його хуцпи. Зате ж весело і уже всі "хоч поржом"!
Саме цікаве, що лохторат ще й досі з задоволенням і чавканням ковтає оцю всю зелену жижу під назвою "ми всі ж перЗЕденти"
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05.09.2024 15:22 Ответить
https://newsua.one/news-opinion/otechestvennaya-lomehuza-abo-nemnogo-zanimatelnoi-entomologii-50643.html зелена жижа називається ексудат, а лохторат - це псевдоергати.
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05.09.2024 15:37 Ответить
дивна в неї посада - два в одному, а у Кулеби, той який Олексій аж 4 міністерства..., може залишимо взагалі одного, та нехай крутиться....
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05.09.2024 15:34 Ответить
Єрмак взагалі мультифункціональний, як Юлій Цезар.
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05.09.2024 15:34 Ответить
А за що вона (і там же ще персонал на зарплаті з пільгами, водіями і песиками виділений) відповідає? Ось конкретно, за що? Що в цю інтеграцію входить, крім її і всього відділу поїздок по бутіках у Європі?
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05.09.2024 15:35 Ответить
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України. Джерело:


філологи, молю вас! я не розумію, що тут написано?
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05.09.2024 16:16 Ответить
Ох це тасування однієї колоди до добра точно не призведе
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05.09.2024 18:00 Ответить
Цікаво, а оця стефанішина сама себе посадить в одну камеру з лукаш? Чи єто другоє? Не рада, а безсоромне збіговисько крадіїв і хабарників.
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05.09.2024 20:21 Ответить
 
 