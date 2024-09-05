ВР назначила Стефанишину министром юстиции

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 253 народных депутата.

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Ранее Рада назначила Сибигу министром иностранных дел.