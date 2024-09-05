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ВР (27371) Кабмин (13505) назначение (2142) Кулеба Алексей (107)

ВР назначила Алексея Кулебу вице-премьером по возобновлению

кулеба,олексій

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 240 народных депутатов.

Также читайте: ВР назначила Стефанишину вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции

Ранее Рада назначила Сибигу министром иностранных дел, а Стефанишину - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции.
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Топ комментарии
+16
Відновлення це як? - перекладання грошеи в своі кармани?
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05.09.2024 15:31
+10
Так! А як ви здогадались?
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05.09.2024 15:33
+8
Завалил работу в одном месте - назначили в другом, ожидая аналогичный результат.
Кругооборот зеленого ... во власти.
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05.09.2024 15:38
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Правила форума Совет форумчан
Відновлення це як? - перекладання грошеи в своі кармани?
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05.09.2024 15:31 Ответить
Так! А як ви здогадались?
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05.09.2024 15:33 Ответить
І до ворожки не ходи - там такі стратєги - аж страшно
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05.09.2024 15:40 Ответить
Кулеба Олексій Володимирович - заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Керівника Офісу Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 24 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 - https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 4 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2024 2024
тенденція, однако - знову истинный ариец характер нордический....

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05.09.2024 18:32 Ответить
Всерівно куляби біля корита залишились...
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05.09.2024 15:32 Ответить
такімі "цєннимі" кадрамі сіводня ніззя разкідиваться!!!...
Пся крев...
Гойда....
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05.09.2024 16:07 Ответить
цирк . иллюзионисты .
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05.09.2024 15:32 Ответить
дуже переймаюсь долею мар'яночки нашої, безуглої.
чи дістенеться і їй мінистерського портфеля?
вона на нього безперечно нагавкала!
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05.09.2024 15:44 Ответить
Ліжка таки таскають, з поверха на поверх. *****
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05.09.2024 15:46 Ответить
та ні, просто офісно-кабмінських курв тасують

ліжка на місці
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05.09.2024 18:34 Ответить
Везде елдаковские людишки.
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05.09.2024 15:35 Ответить
Кулебиному роду нема переводу
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05.09.2024 15:36 Ответить
Почтового?
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05.09.2024 16:47 Ответить
Завалил работу в одном месте - назначили в другом, ожидая аналогичный результат.
Кругооборот зеленого ... во власти.
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05.09.2024 15:38 Ответить
Де він "завалив роботу"?
Ви слідкуєте за діяльністю цього Кулеби?
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05.09.2024 15:41 Ответить
Если бы ты следил за работой Кулебы, то не задавал бы такого глупого вопроса.
По твоему Кулебу сняли с должности за выдающиеся и многочисленные достижения на своей должности?
За отличную работу награждают, а не снимают.
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05.09.2024 15:59 Ответить
Ви на питання здатні відповісти замість підгоряння?
Навіщо мені слідкувати за якимось зеленим ніщо? Це ви написали допис, у вас я й запитав як в спеціаліста.
Ви хоч знаєте - що за "робота" в нього була?
Я бачу банальне перекидання повій на інші ліжка у зеленому борделі, а не: "Кулебу сняли с должности за выдающиеся и многочисленные достижения на своей должности".
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05.09.2024 16:17 Ответить
Если ты невежда в политике (Навіщо мені слідкувати за якимось зеленим ніщо?) , то я не собираюсь тебя просвещать.
Для этого есть Ютуб.
Юзай!
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05.09.2024 17:14 Ответить
Ви навіщо дописи на цьому форумі пишете, непритомне, якщо не здатні відповісти на питання та пояснити свою думку?
Чи ви тільки гаслами можете спілкуватися та підгоряти?
Невігласа та пустобреха ви бачите у дзеркалі.
Замість відповіді на питання - гімноїдство.
Тьху, гидота.
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05.09.2024 17:22 Ответить
Це не той Кулеба
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05.09.2024 16:17 Ответить
Та вони на прізвище "Кулеба" реагують автоматично! А на ім"я уваги не звертають
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06.09.2024 07:46 Ответить
Саме цікаве що дехто добре "розуміє" - про що той суворий чувак написав замість простої відповіді...
Бачу вчора за тобою черговий гімноїд-"переможець" Черкасов бігав: "я в танку горів - я льотчик!"
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06.09.2024 09:53 Ответить
Та - мені не звикать! Я на інше увагу звернув - на "Лахті" проблеми з логікою та системним аналізом
Ти ж бачив - "Черкасов" себе позиціонує нібито "патріотом УКраїни" Однак не розділяє "українців" та "блазенську владу" Це для "патріота" виглядить досить дивно
Потім - він пише, що більше півтора десятка років тому виїхав з України. Але тоді з України виїжджало на ПМП, переважно, міське населення І воно, переважно, було російськомовним та індиферентним до України Тобто це були "економічні мігранти" , які вирішили "будувать комунізм в окремо взятій сім"ї" А тут так різко "Черкасов" загорівся "патріотизмом"! Та ще й "вибірковим" І ще й писать став "щирою" "Хрєново" "лахтинські" училися пропаганді та контрпропаганді! А коли почав перераховувать свої "заслуги" - мені все стало ясно! Тому я просто став його "посилать нах**!"
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06.09.2024 10:14 Ответить
Та то воно взагалі жалюгідно намагалося маніпулювати: ти написав що емігрантам не варто лізти зверхньо повчати українців як нам тут жити та воювати, а воно звідкись почало марити про те що ти хочеш лишити тих хто виїхав громадянства, і потім носилося з тією галюцинацією як курка з яйцем...
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06.09.2024 10:30 Ответить
Це "юридичною мовою" іменується "підміною предмету спору"
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06.09.2024 10:44 Ответить
То воно тут на форумі десь 95% так й відбувається
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06.09.2024 10:47 Ответить
Ну я "слідкував", коли він був у КМДА та ОДА Київської області.
Чувак вправно рішав питання за "недорого".

А тепер взагалі поперло - посадили на потоки.
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06.09.2024 08:28 Ответить
То ви мабуть киянин. Я місцевих також трохи моніторю, але ж воно потім було в ОП (чи не на місті Тимошенка) тепер цілий віцепрем'єр.
Тож просто поцікавився - що він там "завалив".
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06.09.2024 09:36 Ответить
В борделі зелених повій переставили ліжка...
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05.09.2024 15:39 Ответить
Ліжка цього разу не чіпали, перетасовують саме повій на інші ліжка.
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05.09.2024 15:43 Ответить
Та да. Ці Кулєби навіть не родичі. Це з КМДА Кулеба.
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05.09.2024 15:51 Ответить
Хіба ці Кулеби походять не від Адама з Євою?
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05.09.2024 16:02 Ответить
А хіба у Адама і Єви не було сусіда, хіба Адам в командировки не їздив?
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06.09.2024 01:44 Ответить
Дайте Мені Напихати...!
Кулебі...

Просто лайно...
висрате в колибі...

Але не це моя ціль...

Досадити...

Корінь з життя врвати....
Ні...
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05.09.2024 15:41 Ответить
Так верещучка, чому УТІКЛА, як злодій з лантухом макухи, без ЗВІТУ за свої діяння та шатли з розмінуванням, з урядового будинку !!??.
А Шмигаль, тільки мовчки, очима в очочках, затравлено лупає…
Усе повісять, на козла-терпилу
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05.09.2024 15:42 Ответить
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05.09.2024 19:03 Ответить
семья своих просто так не отпускает .
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05.09.2024 15:42 Ответить
це як катала у потязі перетасовує засмальцьовану з плямами колоду карт.
Пішла роздача. Ті, у кого голобородько вкрав мозок, то хоч зараз тримайтесь за кішені.
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05.09.2024 15:44 Ответить
Лакомий шматочок повз опозицію пролетів. А як вони хотіли брати участь, аби їх запросили. А їх за борт і правильно😁
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05.09.2024 15:47 Ответить
Подоляківським гімноїдам невідомо - як розподіляються портфелі в Кабміні. У Верховній Раді - монозброд, опозиція навіть не претендує на якісь міністерські посади в уряді, бо це - чорна пляма на репутації.
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05.09.2024 17:00 Ответить
Кулеба всіх розчарував, лоша Лавров виявився тимчасово живий …
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05.09.2024 15:50 Ответить
Бляха...

Це інший Кулєба і врни навіть не рідня.
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06.09.2024 08:30 Ответить
Зеленський молодець, не побоявся повністю оновити і привести свіжу кров в уряд
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05.09.2024 15:50 Ответить
скажи що ти пожартував
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05.09.2024 16:15 Ответить
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05.09.2024 17:02 Ответить
поміняв бл@дєй місцями
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05.09.2024 15:57 Ответить
Незрозуміло мені(які можуть бути міністри екології,відновлення...коли війна ще горить аж ух((Замість скорочення деяких посад ,для того щоб кошти пішли на якийсь дрон,автівку...дружно "виконають свої обов'язки",а в народі " припхалися до корита"(((схожі вони всі на свиней,котрі товчуться коло того корита,хоч можуть бути вже зарізані наступної миті(Ну,свиням недивно,а ці ж вдають,що розуміють(
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05.09.2024 16:02 Ответить
Короче роблять ефективну команду щоб швидко пиляти бабло. Дай Бог нашій країні це пережити
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05.09.2024 16:13 Ответить
відновлення чого? війна закінчилась?
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05.09.2024 16:14 Ответить
вс1 грош1 в с1м.ю
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05.09.2024 18:13 Ответить
До одного місця усі ці призначення, тільки більше будуть красти, а прийде час то втечуть.
Москалі за два тижні побудували навколо КАЕС фортификації, які з космому видно!!!
А ми за три роки!!! не побудували ніхріна. Якщо і далі так продовжувати то країні в її нинішньому вигляді - капець. І поки що це 100% варіант розвитку подій і ніяких змін не видно.
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05.09.2024 18:13 Ответить
этой сраной кулебе можно доверить только общественные туалеты чистить и то из по палки
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05.09.2024 18:18 Ответить
Тепер візьмуть з братом лопати і почнуть відновлювати те, що запаскудив, працюючи в ОПі
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05.09.2024 18:29 Ответить
З яким братом?
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06.09.2024 08:31 Ответить
Місцеві диванні політологи навіть не зрозуміли, що це зовсім інший Кулеба.
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05.09.2024 19:55 Ответить
Ага. Ця Кулеба "участник боевых действий по отражению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) агрессии РФ против Украины"
Разом з Татаровим Банкову відбивав, від кадирівців, під керівництвом завгоспа, за що був призначений в ОПу замість Кірі тимошонка.
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05.09.2024 20:46 Ответить
Доходноє мєсто.
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05.09.2024 21:47 Ответить
Цирк продолжает свою работу, пока без зверей.
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05.09.2024 21:51 Ответить
Зеленського коли вбируть?
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06.09.2024 05:05 Ответить
Кулебському роду нема переводу.
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06.09.2024 08:43 Ответить
Раз Ви читаєте Цензор, то мали б розбиратися у політичних персоналія
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06.09.2024 17:54 Ответить
 
 