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ракеты (3469) Воздушные силы (1994) воздушная тревога (682)

В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога из-за ракетной опасности

ракета,ракети

Вечером 5 сентября оккупанты атакуют Украину ракетами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Черниговская, Полтавская, Киевская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии стало известно о скоростной цели на Чернигов.

Обновление

В 23:33 раздался сигнал к отбою. Тревога продолжалась 41 минуту.

Уже в 23:37 по Украине начала расти тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог

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https://t.me/war_monitor monitor

💥 Вибух пролунав в передмісті Чернігова.
Попередньо 1х Х-59/69.
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05.09.2024 23:25 Ответить
В чернігові? Не подобається.
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05.09.2024 23:37 Ответить
https://t.me/war_monitor monitor

❗️Пуск балістики через Сумщину.



https://t.me/war_monitor monitor

Вектор Конотоп → Прилуки.



https://t.me/war_monitor monitor
https://t.me/war_monitor/20441



💥 БР припинила існування на межі областей. Чисто.

Загроза балістики триває до відбою.
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05.09.2024 23:45 Ответить
 
 