В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога из-за ракетной опасности

Вечером 5 сентября оккупанты атакуют Украину ракетами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Черниговская, Полтавская, Киевская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии стало известно о скоростной цели на Чернигов.

Обновление

В 23:33 раздался сигнал к отбою. Тревога продолжалась 41 минуту.

Уже в 23:37 по Украине начала расти тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

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