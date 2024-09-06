Дуров прокомментировал свой арест во Франции: Это меня удивило

Основатель Telegram россиянин Павел Дуров написал пост, в котором прокомментировал свое задержание французской полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, ему сказали, что он может нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram.

Он подчеркнул, это его удивило по нескольким причинам:

Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС;

французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи. Дуров был частым гостем французского консульства в Дубае и создавал горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции;

если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

Он также добавил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

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