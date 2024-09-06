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Дуров прокомментировал свой арест во Франции: Это меня удивило

Дурова здивував його арешт у Франції

Основатель Telegram россиянин Павел Дуров написал пост, в котором прокомментировал свое задержание французской полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, ему сказали, что он может нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram.

Он подчеркнул, это его удивило по нескольким причинам:

  • Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС;
  • французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи. Дуров был частым гостем французского консульства в Дубае и создавал горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции;
  • если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

Он также добавил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дурова взяли под судебный надзор во Франции, - СМИ
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Топ комментарии
+10
Дуров "дурня включає"! Була така фірма в Німеччині часів Гітлера - "ІГ Фарбеніндустрі". Випускала хімічну продукцію. Наприклад - препарати для сільського госпол\дарства. Так її працівнків притягли до відповідальності судили! Чому? бо вони виипускали для потрею Німеччини препарат "Циклон Б" А цей препарат застосовувався СС не для знищення шкідників сільського господарства - а для вбивства людей в газових камерах! А "Телеграм" Дурова використовується армією РФ для вк\едення агресивної війни!
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06.09.2024 06:12
+6
Глава МАГАТЕ на ЗАЕС Гроссі обіймається з окупантами, а надувний геній Дуров не розуміє, чому це його арештували… Таке враження, що люди з глузду зʼїхали …
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06.09.2024 02:30
+6
Кацапська помойка, тьфу! Навiдь гидував вiдкрити там учотку.
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06.09.2024 03:09
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Глава МАГАТЕ на ЗАЕС Гроссі обіймається з окупантами, а надувний геній Дуров не розуміє, чому це його арештували… Таке враження, що люди з глузду зʼїхали …
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06.09.2024 02:30 Ответить
Ті, хто пише тут про Телеграм (і ті, хто читає) хоча б завдали собі труду подивитись у Вікіпедію (англомовну). Дуров, про якого йдеться, не є розробником Телеграму, вій - його співвласник і адміністратор. Розробив Телеграм його рідний брат Ніколай, який сидить в кацапії і не показується, бо на нього є міжнародний ордер. Крім того, вони обидва - не дурні і розуміють, що якщо вони не будуть робити того, що накаже путін, то з ними зроблять те, що накаже путін.
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06.09.2024 08:24 Ответить
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06.09.2024 02:39 Ответить
Дуров "дурня включає"! Була така фірма в Німеччині часів Гітлера - "ІГ Фарбеніндустрі". Випускала хімічну продукцію. Наприклад - препарати для сільського госпол\дарства. Так її працівнків притягли до відповідальності судили! Чому? бо вони виипускали для потрею Німеччини препарат "Циклон Б" А цей препарат застосовувався СС не для знищення шкідників сільського господарства - а для вбивства людей в газових камерах! А "Телеграм" Дурова використовується армією РФ для вк\едення агресивної війни!
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06.09.2024 06:12 Ответить
не пиши дуростей - РФ використовує у війні програмне забезпечення Maйкрософт, то що, Біла Гейтса на нари?
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06.09.2024 07:31 Ответить
Microsoft Meat Assault 365)
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06.09.2024 08:13 Ответить
якщо їм надається легальний продукт із оновленнями та підтримкою, то так. Якщо використовують піратські копії, то ні
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06.09.2024 13:47 Ответить
Якщо Іран надає Шахеди нелегально, у виді запчастин та без підтримки, то уряд Ірану невинуватий, я вас вірно зрозумів?
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06.09.2024 17:40 Ответить
Дуров не дискримінує.

Всім хто скручує йому я йця, роздає шифри(коди) від свого Telegram.
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06.09.2024 03:05 Ответить
Є домовленостi між розробником і російськими спецслужбами.

Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.
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06.09.2024 03:24 Ответить
Кацапська помойка, тьфу! Навiдь гидував вiдкрити там учотку.
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06.09.2024 03:09 Ответить
Його мати з Києва. Дівоче прізвище Іваненко.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-08-31/5869590-narodilasya-v-ukrainskiy-rodini-ale-zavzhdi-zhila-v-rosii-yak-zaraz-viglyadae-mati-pavla-durova-i-shcho-govorit-pro-aresht-sina-foto
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06.09.2024 04:29 Ответить
І що далі? Купа російських вояк мають родичів в Україні Але це не заважає їм проти тих родичів воювать! Кілька моїх та дружини родичів воюють в лавах ЗСУ А її рідний племінник - підполковник армії РФ Воював якийсь час на Харківщині
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06.09.2024 06:05 Ответить
Братки Подоляки …сімейка Ермака бойко Шуфріч мураев Абрамовіч ОПЗЖопа … тисячі українських гнид і 73% обравших ПОРНОШУТА ,3 роки готували комфортнє входження руських ТЕРРОРИСТІВ 🩸
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06.09.2024 08:06 Ответить
-Павло,це ти???а це хто мене імєєт...
-Я така затуркана...
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06.09.2024 04:35 Ответить
Клеїть дурня тварюка.
Здавай ключі, виторгуй знижку в покаранні.
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06.09.2024 04:47 Ответить
Думаю, це йому від тіньового уряду прилетіло як попередження за криптовалюту ТОН. А реакція Українців у комментарях дуже наївна, ви оперуєте дуже простими категорями, я невіть не повірив би до війни що так можна, але телемарафон зробив свою справу, ненависть зашкалює. А з іншої сторони москалі теж лиють помиї в голови своїх громадян - аж гай гуде.
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06.09.2024 07:28 Ответить
Тіньовий уряд легко лікується пігулками)
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06.09.2024 08:14 Ответить
Дуров клеє дурня
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06.09.2024 07:38 Ответить
Здивований? Маючи штаб-квартиру на Літєйном в Пітері, можна дивуватись, що єта какой то праізвол. Крєпко тримають зо хоботок у ФСБ. Вирішив піти стопами бувшого дружбана Х..... банкстера Пугачова.
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06.09.2024 07:44 Ответить
Недавно у Кисєльова Савостьянов ( бувший кадровик у Єльцина) увєдоміл, що Паша в 2012 році активно шукав спонсора для Телєги. І знайшов серед лічних банкстерів х..., Ромчик, Міша, Петюша та ін. стали якорними пайщиками. Відать баланс з криптою не сходиться.
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06.09.2024 07:52 Ответить
феесбешний цирк! І яка ціль тут
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06.09.2024 07:56 Ответить
Мене здивувало, що так довго чекали. Давно пора було цей осередок анонімної русні почати регулювати.
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06.09.2024 08:19 Ответить
ruskie chota mnoga udivlaiutsa v pasledneie vremia , skrepa novaia ? 🤔
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06.09.2024 08:42 Ответить
Він ще погрожував, що може піти з Франції, як пішов з Ірану. Але на Іран усім начхати, з ним ні ділових ні особистих зв'язків у більшості людей немає. А от якщо піти з Франції (а тоді доведеться не тільки з Франції), то інтерес до застосунку суттєво знизиться. Як і прибутки.
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06.09.2024 10:05 Ответить
Дуркин - иди НАХ.
Цензор, заканчивай третьестпенные "новости" подбрасывать.
Пишите лучше новости как там дела в направлении Покровска. И что делает Зеленский для того чтобы ВЫБИТЬ из маразматика Байдена РАЗРЕШЕНИЕ на применение дольнобойных ракет.
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06.09.2024 10:43 Ответить
Европа напоминает СССР. Население, журналисты, организации дружно молчат. Политбюро в Брюсселе штампует одно обвинение за другим. Швейцария даже лишила Доктора Зло Дурова родительских прав.
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06.09.2024 11:08 Ответить
Дуров відмовляється давати дані торговців наркотиками, дитячою порнографією і терористів, прикриваючись "свободою слова". Тому ФСБ-геній повинен сидіти довічно!
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06.09.2024 11:34 Ответить
 
 