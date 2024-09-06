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арешт (2497) Павло Дуров (55) Telegram (269)

Дуров прокоментував свій арешт у Франції: Це мене здивувало

Дурова здивував його арешт у Франції

Засновник Telegram росіянин Павло Дуров написав пост у якому прокоментував своє затримання французькою поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Дурова, йому сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram.

Він підкреслив, це здивувало його здивувало з кількох причин:

  • Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;
  • Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;
  • Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Він також додав, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

Читайте: Фінансовий успіх Telegram опинився під загрозою через затримання Дурова, – FT

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Дуров "дурня включає"! Була така фірма в Німеччині часів Гітлера - "ІГ Фарбеніндустрі". Випускала хімічну продукцію. Наприклад - препарати для сільського госпол\дарства. Так її працівнків притягли до відповідальності судили! Чому? бо вони виипускали для потрею Німеччини препарат "Циклон Б" А цей препарат застосовувався СС не для знищення шкідників сільського господарства - а для вбивства людей в газових камерах! А "Телеграм" Дурова використовується армією РФ для вк\едення агресивної війни!
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06.09.2024 06:12
+6
Глава МАГАТЕ на ЗАЕС Гроссі обіймається з окупантами, а надувний геній Дуров не розуміє, чому це його арештували… Таке враження, що люди з глузду зʼїхали …
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06.09.2024 02:30
+6
Кацапська помойка, тьфу! Навiдь гидував вiдкрити там учотку.
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06.09.2024 03:09
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Глава МАГАТЕ на ЗАЕС Гроссі обіймається з окупантами, а надувний геній Дуров не розуміє, чому це його арештували… Таке враження, що люди з глузду зʼїхали …
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06.09.2024 02:30 Відповісти
Ті, хто пише тут про Телеграм (і ті, хто читає) хоча б завдали собі труду подивитись у Вікіпедію (англомовну). Дуров, про якого йдеться, не є розробником Телеграму, вій - його співвласник і адміністратор. Розробив Телеграм його рідний брат Ніколай, який сидить в кацапії і не показується, бо на нього є міжнародний ордер. Крім того, вони обидва - не дурні і розуміють, що якщо вони не будуть робити того, що накаже путін, то з ними зроблять те, що накаже путін.
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06.09.2024 08:24 Відповісти
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06.09.2024 02:39 Відповісти
Дуров "дурня включає"! Була така фірма в Німеччині часів Гітлера - "ІГ Фарбеніндустрі". Випускала хімічну продукцію. Наприклад - препарати для сільського госпол\дарства. Так її працівнків притягли до відповідальності судили! Чому? бо вони виипускали для потрею Німеччини препарат "Циклон Б" А цей препарат застосовувався СС не для знищення шкідників сільського господарства - а для вбивства людей в газових камерах! А "Телеграм" Дурова використовується армією РФ для вк\едення агресивної війни!
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06.09.2024 06:12 Відповісти
не пиши дуростей - РФ використовує у війні програмне забезпечення Maйкрософт, то що, Біла Гейтса на нари?
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06.09.2024 07:31 Відповісти
Microsoft Meat Assault 365)
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06.09.2024 08:13 Відповісти
якщо їм надається легальний продукт із оновленнями та підтримкою, то так. Якщо використовують піратські копії, то ні
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06.09.2024 13:47 Відповісти
Якщо Іран надає Шахеди нелегально, у виді запчастин та без підтримки, то уряд Ірану невинуватий, я вас вірно зрозумів?
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06.09.2024 17:40 Відповісти
Дуров не дискримінує.

Всім хто скручує йому я йця, роздає шифри(коди) від свого Telegram.
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06.09.2024 03:05 Відповісти
Є домовленостi між розробником і російськими спецслужбами.

Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.
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06.09.2024 03:24 Відповісти
Кацапська помойка, тьфу! Навiдь гидував вiдкрити там учотку.
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06.09.2024 03:09 Відповісти
Його мати з Києва. Дівоче прізвище Іваненко.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-08-31/5869590-narodilasya-v-ukrainskiy-rodini-ale-zavzhdi-zhila-v-rosii-yak-zaraz-viglyadae-mati-pavla-durova-i-shcho-govorit-pro-aresht-sina-foto
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06.09.2024 04:29 Відповісти
І що далі? Купа російських вояк мають родичів в Україні Але це не заважає їм проти тих родичів воювать! Кілька моїх та дружини родичів воюють в лавах ЗСУ А її рідний племінник - підполковник армії РФ Воював якийсь час на Харківщині
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06.09.2024 06:05 Відповісти
Братки Подоляки …сімейка Ермака бойко Шуфріч мураев Абрамовіч ОПЗЖопа … тисячі українських гнид і 73% обравших ПОРНОШУТА ,3 роки готували комфортнє входження руських ТЕРРОРИСТІВ 🩸
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06.09.2024 08:06 Відповісти
-Павло,це ти???а це хто мене імєєт...
-Я така затуркана...
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06.09.2024 04:35 Відповісти
Клеїть дурня тварюка.
Здавай ключі, виторгуй знижку в покаранні.
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06.09.2024 04:47 Відповісти
Думаю, це йому від тіньового уряду прилетіло як попередження за криптовалюту ТОН. А реакція Українців у комментарях дуже наївна, ви оперуєте дуже простими категорями, я невіть не повірив би до війни що так можна, але телемарафон зробив свою справу, ненависть зашкалює. А з іншої сторони москалі теж лиють помиї в голови своїх громадян - аж гай гуде.
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06.09.2024 07:28 Відповісти
Тіньовий уряд легко лікується пігулками)
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06.09.2024 08:14 Відповісти
Дуров клеє дурня
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06.09.2024 07:38 Відповісти
Здивований? Маючи штаб-квартиру на Літєйном в Пітері, можна дивуватись, що єта какой то праізвол. Крєпко тримають зо хоботок у ФСБ. Вирішив піти стопами бувшого дружбана Х..... банкстера Пугачова.
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06.09.2024 07:44 Відповісти
Недавно у Кисєльова Савостьянов ( бувший кадровик у Єльцина) увєдоміл, що Паша в 2012 році активно шукав спонсора для Телєги. І знайшов серед лічних банкстерів х..., Ромчик, Міша, Петюша та ін. стали якорними пайщиками. Відать баланс з криптою не сходиться.
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06.09.2024 07:52 Відповісти
феесбешний цирк! І яка ціль тут
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06.09.2024 07:56 Відповісти
Мене здивувало, що так довго чекали. Давно пора було цей осередок анонімної русні почати регулювати.
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06.09.2024 08:19 Відповісти
ruskie chota mnoga udivlaiutsa v pasledneie vremia , skrepa novaia ? 🤔
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06.09.2024 08:42 Відповісти
Він ще погрожував, що може піти з Франції, як пішов з Ірану. Але на Іран усім начхати, з ним ні ділових ні особистих зв'язків у більшості людей немає. А от якщо піти з Франції (а тоді доведеться не тільки з Франції), то інтерес до застосунку суттєво знизиться. Як і прибутки.
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06.09.2024 10:05 Відповісти
Дуркин - иди НАХ.
Цензор, заканчивай третьестпенные "новости" подбрасывать.
Пишите лучше новости как там дела в направлении Покровска. И что делает Зеленский для того чтобы ВЫБИТЬ из маразматика Байдена РАЗРЕШЕНИЕ на применение дольнобойных ракет.
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06.09.2024 10:43 Відповісти
Европа напоминает СССР. Население, журналисты, организации дружно молчат. Политбюро в Брюсселе штампует одно обвинение за другим. Швейцария даже лишила Доктора Зло Дурова родительских прав.
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06.09.2024 11:08 Відповісти
Дуров відмовляється давати дані торговців наркотиками, дитячою порнографією і терористів, прикриваючись "свободою слова". Тому ФСБ-геній повинен сидіти довічно!
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06.09.2024 11:34 Відповісти
 
 