Дуров прокоментував свій арешт у Франції: Це мене здивувало
Засновник Telegram росіянин Павло Дуров написав пост у якому прокоментував своє затримання французькою поліцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
За словами Дурова, йому сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram.
Він підкреслив, це здивувало його здивувало з кількох причин:
- Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;
- Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;
- Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.
Він також додав, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
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+6 Mine
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Будь ласка, зачекайте...
Всім хто скручує йому я йця, роздає шифри(коди) від свого Telegram.
Про це навіть згадував путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-08-31/5869590-narodilasya-v-ukrainskiy-rodini-ale-zavzhdi-zhila-v-rosii-yak-zaraz-viglyadae-mati-pavla-durova-i-shcho-govorit-pro-aresht-sina-foto
-Я така затуркана...
Здавай ключі, виторгуй знижку в покаранні.
Цензор, заканчивай третьестпенные "новости" подбрасывать.
Пишите лучше новости как там дела в направлении Покровска. И что делает Зеленский для того чтобы ВЫБИТЬ из маразматика Байдена РАЗРЕШЕНИЕ на применение дольнобойных ракет.