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Великобритания (4717) ПВО (2487) ракеты (3470)

Великобритания предоставит Украине 650 легких многоцелевых зенитных ракет Martlet

ракет Martlet

Правительство Великобритании заказало и до конца года начнет поставлять Украине партию из 650 легких многоцелевых ракет стоимостью 162 миллиона фунтов (213 млн долларов США). Об этом объявило британское министерство обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Отмечается, что официально о ракетах объявит в пятницу на очередной встрече в формате "Рамштайн" министр обороны Джон Гили.

Ракеты будут изготовлены в Белфасте на заводе французской военно-промышленной корпорации Thales.

Министерство отмечает, что Британия уже передала Украине сотни легких многоцелевых ракет. Эти ракеты весом 13 кг и дальностью около шести километров могут запускаться с различных носителей и применяться против дронов и других целей в воздухе, на земле и на море.

Что известно о ракете?

Martlet Легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная компанией Thales Air Defense после принятия на вооружение в Великобритании получила название "Martlet".

Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года.

Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность только в 2024 году.

Ракета оснащена полуактивным координатором цели, которая наводится по лазерному лучу. Такой тип наведения позволяет поражать воздушные цели, наземные, а также морские на дальностях от 5 до 9 км.

Сама ракета имеет вес 13 кг с боевой частью 3 кг.
Длина - 1,3 м.
Диаметр - 76 мм.
Скорость ракеты - 1,5 Маха.
Дальность действия - 8 км.

Ракеты, изготовленные компанией Thales на заводе в Белфасте, отличаются высокой универсальностью и могут быть запущены с различных платформ, будь то суша, море или воздух.

Особенностью ракеты LMM Martlet является ее двухканальная система наведения, которая использует лазерный луч и инфракрасное управление на последнем этапе наведения. Небольшая скорость ракеты делает ее наведение оператором ПЗРК более удобным и эффективным.

Также читайте: Пентагон не комментирует возможную передачу Украине дальнобойных ракет F-16
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Топ комментарии
+20
А було кому "предусматривать"? У нас міни познімали на Чонгарі! А в ПОліссі взагалі не тільки не виставляли - а й розширили вдвоє трасу через Чорнобильську зону (По якій частіше лосі з кабанами ходили - ніж машини їздили!) Пам"ятаєш - років два тому ( до 24 лютого) тут "срач" стояв - бо білоруси через заповідник проклали трасу автомобільну - з півночі на південь? Вели прямо через болота - поза межами населених пунктів І (саме головне!) - вперлися цією дорогою в наш кордон поза межами будь-яких доріг чи населених пунктів на території України! Та ще й в "зоні відчуження"! Я тоді відразу написав що ця дорога має військове призначення - для перекидання військ до наших кордонів! Пам"ятаєш - який тут "вереск" стояв? "Подоляцькі батраки" "з штанів вискакували" - щоб мене опоганить! І що вийшло? Та те що я й казав! За кілька тижнів до нападу на Україну від тієї дороги через річку прикордонну кинули міст понтонний По тій дорозі та мосту пройшли колони кацапської техніки і сховалися в Прип"яті Не знаю скільки в тій бригаді (у Прип"яті) живих залишилося - але своє завдання вони майже виконали
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06.09.2024 07:14
+9
Запуск ракет "повітря-повітря" з наземних платформ значно знижує дальність польоту цих ракет Крім того - значно зменшує радіус виявлення цілей ТОбто - крім збільшення довжини ракети та її вагових характеристик (що тягне за собою зміну її балістичних характеристик) потрібно ще й буде компонувать з нею нову РЛС та системи наведення Тобто - це "вироблення нового ЗРК" "з нуля" Це вимагає ЧАСУ!!!
А нам ЗАРАЗ воювать треба!
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06.09.2024 06:54
+4
Дарованому коню в зуби не дивляться.😑
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06.09.2024 06:57
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А кто нашим гениям не верху мешает усилить движок в три раза наладить выпуск недорогих ракет Р-27 вместо зенитных?Тем более у нас их выпускают их можно было запускать с пикапов по высотным беспилотникам и самолетам.
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06.09.2024 06:44 Ответить
Запуск ракет "повітря-повітря" з наземних платформ значно знижує дальність польоту цих ракет Крім того - значно зменшує радіус виявлення цілей ТОбто - крім збільшення довжини ракети та її вагових характеристик (що тягне за собою зміну її балістичних характеристик) потрібно ще й буде компонувать з нею нову РЛС та системи наведення Тобто - це "вироблення нового ЗРК" "з нуля" Це вимагає ЧАСУ!!!
А нам ЗАРАЗ воювать треба!
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06.09.2024 06:54 Ответить
Верно,но кто мешал это все предусмотреть раньше,шахеды начинают летать быстрее и выше и скоро с Браунингов их будет не достать а такие дешевые ракеты можно тратитьть смело,тем более иранцы эти ракеты вроде бы уже переделали.
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06.09.2024 06:59 Ответить
А було кому "предусматривать"? У нас міни познімали на Чонгарі! А в ПОліссі взагалі не тільки не виставляли - а й розширили вдвоє трасу через Чорнобильську зону (По якій частіше лосі з кабанами ходили - ніж машини їздили!) Пам"ятаєш - років два тому ( до 24 лютого) тут "срач" стояв - бо білоруси через заповідник проклали трасу автомобільну - з півночі на південь? Вели прямо через болота - поза межами населених пунктів І (саме головне!) - вперлися цією дорогою в наш кордон поза межами будь-яких доріг чи населених пунктів на території України! Та ще й в "зоні відчуження"! Я тоді відразу написав що ця дорога має військове призначення - для перекидання військ до наших кордонів! Пам"ятаєш - який тут "вереск" стояв? "Подоляцькі батраки" "з штанів вискакували" - щоб мене опоганить! І що вийшло? Та те що я й казав! За кілька тижнів до нападу на Україну від тієї дороги через річку прикордонну кинули міст понтонний По тій дорозі та мосту пройшли колони кацапської техніки і сховалися в Прип"яті Не знаю скільки в тій бригаді (у Прип"яті) живих залишилося - але своє завдання вони майже виконали
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06.09.2024 07:14 Ответить
Та мабуть нема проблеми й запустити у серію аналог Шахедів, якщо це дійсно вдала конструкція. Вони по нас пускають, а до них летять точно такі ж самі.
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06.09.2024 08:25 Ответить
У нас есть разработана и испытана ракета РК-10. Есть и ее зенитный вариант. Кто мешал их выпускать? Это вопросы к Зеленскому и его холуям.
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06.09.2024 11:16 Ответить
Якщо хтось пам'ятає, в жовтні 2019 зеленський пвдписував якусь маляву про повну ліквідацію оборонно-промислового комплексу. Оборонка заважала травневим шашличкам.
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06.09.2024 14:19 Ответить
Дарованому коню в зуби не дивляться.😑
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06.09.2024 06:57 Ответить
327 000 доларів за маленьку ракетку???? Як же ж вони воювати планують???
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06.09.2024 07:37 Ответить
Не просто планируют. Ими успешно воюют с 22 года. Почитайте или поищите видео 95 бригады о успешном применении этих самых ракет.
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06.09.2024 11:19 Ответить
25 000 доларів за кілограм!Вони їх із золота роблять????
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06.09.2024 07:40 Ответить
Кілограм процесорів мабуть дорожче коштує...
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06.09.2024 08:26 Ответить
Там не потрібен кілограм, вистачить 30-50 грам
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06.09.2024 09:10 Ответить
На сегодняшний день, цена одного килограмма золота составляет около 81 022 долларов США. Эта цена соответствует котировкам на 6 сентября 2024 года для золота с чистотой 24 карата
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06.09.2024 09:41 Ответить
Більш за все вони для себе "відкрили" переваги великого крадівництва , побачивши які кошти можна списати на розенблатівські дрони що не можуть злетіти .
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06.09.2024 11:08 Ответить
Где сказано, что подарят?
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06.09.2024 16:00 Ответить
..фу..ось і дочекалася Україна.США ДАЛА ДОЗВІЛ БРИТАМ надавати Україні ракети "дального радіусу дії"для нанесення ударів в глиб 3,14дерації у відповідь на щоденні ракетні удари 3,14дерації
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06.09.2024 09:18 Ответить
Проблема в том что использовать реактивные самолеты с такими ракетами для сбития Шахедов-это большой риск для самолета ввиду разницы в кскорости шахеда и самолета. Самолет не успеет увернутся от обломков шахеда. Эти Ракеты можно использовать только против крылатых ракет. Ну или приспособить на легкомоторные самолеты у которых скорость до 300-500 кмч их с системой лазерного подсвечивания.
Самый лучший способ борьбы с Шахедами-это раббомбить завод в Казани который их производит. И у США есть такие ракеты называются Томагавк.И даже наземные платфориы к ним-но Америка не даст
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06.09.2024 09:30 Ответить
Есть только одна небольшая проблема - у нас выбрали президентом не Байдена, а Зеленского. А он взял и остановил все программы перевооружения армии. Почитайте про СД-300, РК-10 или Коралл. Это то, что мы могли производить сами.
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06.09.2024 11:23 Ответить
А шо Байден теж балотувався на президенти України?
Не знав, друже - ти мені прямо очі відкриваєш - дякую...
Видно його фамілія в бюлєтні була написана маленьким шрифтом в низу листочка де тираж?
Буду уважніше читати бюлетні.
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06.09.2024 15:47 Ответить
Меня уже зае@али эти персонажи, у которых во всем виновата "проклятая Америка" и Байден лично.
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06.09.2024 17:33 Ответить
Друже я підтримую тебе на всі 100%
Цей Гаазький педофіл володька лілі-путін реально всіх у світі заіпав регулярними висерами "что віновата амеріка, колектівний запад"
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06.09.2024 18:25 Ответить
зрада?
пропонуєш не брати?
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06.09.2024 15:45 Ответить
3 кг вибухівки, радіус 8 км і ціна $300К. Воно то, звичайно, дареному коню в зуби не дивляться, але чому так дорого? Більшість людей такі гроші не заробляють за все своє життя.
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06.09.2024 09:39 Ответить
Тому що і в Британії, в впк, існує система відкатів. Там теж не святі працюють. Тільки все відбувається більш делікатно, не так назабно, як в нас
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06.09.2024 09:58 Ответить
Бріти 213 млн доларів США.
Америка 125 млн. з 6 млрд.
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06.09.2024 11:07 Ответить
ты забыл дописать:
Зеленая шобла: -20 млрд. (********)
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06.09.2024 12:10 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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06.09.2024 14:50 Ответить
ракета безумовно гарна і ефективна, але по суті її функціонал і можливості лише трохи краще ніж у звичайного ПЗРК. А ціна взагалі робить її закупівлю доволі сумнівною справою, бо їх здебільшого застосовують задля збиття розвіддронів, які коштують у 10 разів дешевше за ракету. А на ті 300 тис можна купити мінімум 200-300 посилених висотних швидкісних фпв дрона
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06.09.2024 15:15 Ответить
650 ракет на 10 -20 дней! 65- 32 шахеда за один налет на Украину!
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06.09.2024 15:59 Ответить
 
 