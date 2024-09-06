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Новини
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Велика Британія (5333) ППО (2920) ракети (3926)

Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових зенітних ракет Martlet

ракет Martlet

Уряд Великої Британії замовив і до кінця року почне поставляти Україні партію з 650 легких багатоцільових ракет вартістю 162 мільйони фунтів (213 млн доларів США). Про це оголосило британське міністерство оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що офіційно про ракети оголосить у п'ятницю на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Джон Гілі.

Ракети будуть виготовлені в Белфасті на заводі французької військово-промислової корпорації Thales.

Міністерство зазначає, що Британія вже передала Україні сотні легких багатоцільових ракет. Ці ракети вагою 13 кг і дальністю близько шести кілометрів можуть запускатися з різних носіїв і застосовуватися проти дронів та інших цілей у повітрі, на землі та на морі.

Що відомо про ракету?

Martlet Легка багатоцільова керована ракета, створена компанією Thales Air Defense після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву "Martlet".

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, постачання яких було заплановано починаючи з 2013 року.

Однак початкова експлуатаційна спроможність була набута в 2021 році, а повна оперативна спроможність тільки у 2024 році.

Ракета оснащена напівактивним координатором цілі, яка наводиться по лазерному променю. Такий тип наведення дозволяє уражати повітряні цілі, наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 км.

Сама ракета має вагу 13 кг із бойовою частиною 3 кг.
Довжина — 1,3 м.
Діаметр — 76 мм.
Швидкість ракети — 1,5 Маха.
Дальність дії — 8 км.

Ракети, виготовлені компанією Thales на заводі в Белфасті, відрізняються високою універсальністю і можуть бути запущені з різних платформ, хай то суша, море чи повітря.

Особливістю ракети LMM Martlet є її двоканальна система наведення, яка використовує лазерний промінь та інфрачервоне управління на останньому етапі наведення. Невелика швидкість ракети робить її наведення оператором ПЗРК більш зручним і ефективним.

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Топ коментарі
+20
А було кому "предусматривать"? У нас міни познімали на Чонгарі! А в ПОліссі взагалі не тільки не виставляли - а й розширили вдвоє трасу через Чорнобильську зону (По якій частіше лосі з кабанами ходили - ніж машини їздили!) Пам"ятаєш - років два тому ( до 24 лютого) тут "срач" стояв - бо білоруси через заповідник проклали трасу автомобільну - з півночі на південь? Вели прямо через болота - поза межами населених пунктів І (саме головне!) - вперлися цією дорогою в наш кордон поза межами будь-яких доріг чи населених пунктів на території України! Та ще й в "зоні відчуження"! Я тоді відразу написав що ця дорога має військове призначення - для перекидання військ до наших кордонів! Пам"ятаєш - який тут "вереск" стояв? "Подоляцькі батраки" "з штанів вискакували" - щоб мене опоганить! І що вийшло? Та те що я й казав! За кілька тижнів до нападу на Україну від тієї дороги через річку прикордонну кинули міст понтонний По тій дорозі та мосту пройшли колони кацапської техніки і сховалися в Прип"яті Не знаю скільки в тій бригаді (у Прип"яті) живих залишилося - але своє завдання вони майже виконали
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06.09.2024 07:14
+9
Запуск ракет "повітря-повітря" з наземних платформ значно знижує дальність польоту цих ракет Крім того - значно зменшує радіус виявлення цілей ТОбто - крім збільшення довжини ракети та її вагових характеристик (що тягне за собою зміну її балістичних характеристик) потрібно ще й буде компонувать з нею нову РЛС та системи наведення Тобто - це "вироблення нового ЗРК" "з нуля" Це вимагає ЧАСУ!!!
А нам ЗАРАЗ воювать треба!
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06.09.2024 06:54
+4
Дарованому коню в зуби не дивляться.😑
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06.09.2024 06:57
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А кто нашим гениям не верху мешает усилить движок в три раза наладить выпуск недорогих ракет Р-27 вместо зенитных?Тем более у нас их выпускают их можно было запускать с пикапов по высотным беспилотникам и самолетам.
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06.09.2024 06:44 Відповісти
Запуск ракет "повітря-повітря" з наземних платформ значно знижує дальність польоту цих ракет Крім того - значно зменшує радіус виявлення цілей ТОбто - крім збільшення довжини ракети та її вагових характеристик (що тягне за собою зміну її балістичних характеристик) потрібно ще й буде компонувать з нею нову РЛС та системи наведення Тобто - це "вироблення нового ЗРК" "з нуля" Це вимагає ЧАСУ!!!
А нам ЗАРАЗ воювать треба!
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06.09.2024 06:54 Відповісти
Верно,но кто мешал это все предусмотреть раньше,шахеды начинают летать быстрее и выше и скоро с Браунингов их будет не достать а такие дешевые ракеты можно тратитьть смело,тем более иранцы эти ракеты вроде бы уже переделали.
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06.09.2024 06:59 Відповісти
А було кому "предусматривать"? У нас міни познімали на Чонгарі! А в ПОліссі взагалі не тільки не виставляли - а й розширили вдвоє трасу через Чорнобильську зону (По якій частіше лосі з кабанами ходили - ніж машини їздили!) Пам"ятаєш - років два тому ( до 24 лютого) тут "срач" стояв - бо білоруси через заповідник проклали трасу автомобільну - з півночі на південь? Вели прямо через болота - поза межами населених пунктів І (саме головне!) - вперлися цією дорогою в наш кордон поза межами будь-яких доріг чи населених пунктів на території України! Та ще й в "зоні відчуження"! Я тоді відразу написав що ця дорога має військове призначення - для перекидання військ до наших кордонів! Пам"ятаєш - який тут "вереск" стояв? "Подоляцькі батраки" "з штанів вискакували" - щоб мене опоганить! І що вийшло? Та те що я й казав! За кілька тижнів до нападу на Україну від тієї дороги через річку прикордонну кинули міст понтонний По тій дорозі та мосту пройшли колони кацапської техніки і сховалися в Прип"яті Не знаю скільки в тій бригаді (у Прип"яті) живих залишилося - але своє завдання вони майже виконали
показати весь коментар
06.09.2024 07:14 Відповісти
Та мабуть нема проблеми й запустити у серію аналог Шахедів, якщо це дійсно вдала конструкція. Вони по нас пускають, а до них летять точно такі ж самі.
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06.09.2024 08:25 Відповісти
У нас есть разработана и испытана ракета РК-10. Есть и ее зенитный вариант. Кто мешал их выпускать? Это вопросы к Зеленскому и его холуям.
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06.09.2024 11:16 Відповісти
Якщо хтось пам'ятає, в жовтні 2019 зеленський пвдписував якусь маляву про повну ліквідацію оборонно-промислового комплексу. Оборонка заважала травневим шашличкам.
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06.09.2024 14:19 Відповісти
Дарованому коню в зуби не дивляться.😑
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06.09.2024 06:57 Відповісти
327 000 доларів за маленьку ракетку???? Як же ж вони воювати планують???
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06.09.2024 07:37 Відповісти
Не просто планируют. Ими успешно воюют с 22 года. Почитайте или поищите видео 95 бригады о успешном применении этих самых ракет.
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06.09.2024 11:19 Відповісти
25 000 доларів за кілограм!Вони їх із золота роблять????
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06.09.2024 07:40 Відповісти
Кілограм процесорів мабуть дорожче коштує...
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06.09.2024 08:26 Відповісти
Там не потрібен кілограм, вистачить 30-50 грам
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06.09.2024 09:10 Відповісти
На сегодняшний день, цена одного килограмма золота составляет около 81 022 долларов США. Эта цена соответствует котировкам на 6 сентября 2024 года для золота с чистотой 24 карата
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06.09.2024 09:41 Відповісти
Більш за все вони для себе "відкрили" переваги великого крадівництва , побачивши які кошти можна списати на розенблатівські дрони що не можуть злетіти .
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06.09.2024 11:08 Відповісти
Где сказано, что подарят?
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06.09.2024 16:00 Відповісти
..фу..ось і дочекалася Україна.США ДАЛА ДОЗВІЛ БРИТАМ надавати Україні ракети "дального радіусу дії"для нанесення ударів в глиб 3,14дерації у відповідь на щоденні ракетні удари 3,14дерації
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06.09.2024 09:18 Відповісти
Проблема в том что использовать реактивные самолеты с такими ракетами для сбития Шахедов-это большой риск для самолета ввиду разницы в кскорости шахеда и самолета. Самолет не успеет увернутся от обломков шахеда. Эти Ракеты можно использовать только против крылатых ракет. Ну или приспособить на легкомоторные самолеты у которых скорость до 300-500 кмч их с системой лазерного подсвечивания.
Самый лучший способ борьбы с Шахедами-это раббомбить завод в Казани который их производит. И у США есть такие ракеты называются Томагавк.И даже наземные платфориы к ним-но Америка не даст
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06.09.2024 09:30 Відповісти
Есть только одна небольшая проблема - у нас выбрали президентом не Байдена, а Зеленского. А он взял и остановил все программы перевооружения армии. Почитайте про СД-300, РК-10 или Коралл. Это то, что мы могли производить сами.
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06.09.2024 11:23 Відповісти
А шо Байден теж балотувався на президенти України?
Не знав, друже - ти мені прямо очі відкриваєш - дякую...
Видно його фамілія в бюлєтні була написана маленьким шрифтом в низу листочка де тираж?
Буду уважніше читати бюлетні.
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06.09.2024 15:47 Відповісти
Меня уже зае@али эти персонажи, у которых во всем виновата "проклятая Америка" и Байден лично.
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06.09.2024 17:33 Відповісти
Друже я підтримую тебе на всі 100%
Цей Гаазький педофіл володька лілі-путін реально всіх у світі заіпав регулярними висерами "что віновата амеріка, колектівний запад"
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06.09.2024 18:25 Відповісти
зрада?
пропонуєш не брати?
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06.09.2024 15:45 Відповісти
3 кг вибухівки, радіус 8 км і ціна $300К. Воно то, звичайно, дареному коню в зуби не дивляться, але чому так дорого? Більшість людей такі гроші не заробляють за все своє життя.
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06.09.2024 09:39 Відповісти
Тому що і в Британії, в впк, існує система відкатів. Там теж не святі працюють. Тільки все відбувається більш делікатно, не так назабно, як в нас
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06.09.2024 09:58 Відповісти
Бріти 213 млн доларів США.
Америка 125 млн. з 6 млрд.
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06.09.2024 11:07 Відповісти
ты забыл дописать:
Зеленая шобла: -20 млрд. (********)
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06.09.2024 12:10 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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06.09.2024 14:50 Відповісти
ракета безумовно гарна і ефективна, але по суті її функціонал і можливості лише трохи краще ніж у звичайного ПЗРК. А ціна взагалі робить її закупівлю доволі сумнівною справою, бо їх здебільшого застосовують задля збиття розвіддронів, які коштують у 10 разів дешевше за ракету. А на ті 300 тис можна купити мінімум 200-300 посилених висотних швидкісних фпв дрона
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06.09.2024 15:15 Відповісти
650 ракет на 10 -20 дней! 65- 32 шахеда за один налет на Украину!
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06.09.2024 15:59 Відповісти
 
 