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Нидерланды (1531) оборона (5145) расходы (130)

Нидерланды планируют увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро из-за угрозы со стороны России

нідерланди

Нидерланды в следующем году увеличат расходы на оборону на более чем 10% и закупят новые танки, истребители, фрегат и системы ПВО на фоне российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Планируется увеличить годовой оборонный бюджет на 2,4 млрд евро до 24 млрд евро. Таким образом, уточняют СМИ, Нидерланды сделают шаг к выполнению требований НАТО - тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Дополнительные средства пойдут на приобретение новых танков, истребителей, фрегатов и систем ПВО.

"Новые угрозы требуют действий. Безжалостная агрессия России в Украине показывает, что нападение на альянс НАТО больше не является невозможным", - сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страны-члены НАТО все еще недостаточно инвестируют в сферу обороны. По мнению чиновницы, уровень оборонных расходов должен составлять не менее 2,5% от ВВП.

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06.09.2024 10:30 Ответить
Так діє уряд країни , в якій мінімум 73,22% адекватних громадян.
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06.09.2024 11:09 Ответить
якби

просто змогли застовпити місце Міністра Оборони за адекватним ліберал-демократом після того, як просунули Марка до Генсеків НАТО
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06.09.2024 22:16 Ответить
 
 