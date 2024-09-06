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НАТО (8633) помощь (7420) Столтенберг (1619)

В следующем году Украина получит от НАТО военную помощь на 40 млрд долларов, - Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг

В 2025 году союзники по НАТО планируют предоставить Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение обеспечить поддержку Украины на длительный период... Союзники по НАТО приняли минимальный базовый показатель в 40 миллиардов евро военной помощи для Украины в течение следующего года, чтобы обеспечить такую помощь на длительное время и убедиться, что Украина может защищать себя", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что во время Вашингтонского саммита НАТО в июле этого года Альянс принял на себя координацию и предоставление международной помощи по безопасности для Украины. С этой целью в немецком Висбадене создается отдельное Командование НАТО. В то же время в восточной части Альянса будет создан логистический хаб, чтобы доставлять такую помощь в Украину.

Ранее Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу должны усилить военную помощь для Украины во время "этой тяжелой фазы войны".

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Топ комментарии
+2
1,000,000 снарядів, обіцяний ще минулого року вже весь відгрузили?
Краще допомагайте саме снарядами, бо вони летять до орків, на Схід та Південь.
Ваші ж мільярди $/€ миттєво повернуться на Захід, як результат роботи "прокладок" українських корупціонерів.
Хоча, може саме в цьому й сенс?
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06.09.2024 13:48
+1
"Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?"
А скока нада стока і тріватаме!
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06.09.2024 13:43
+1
Навіщо нам військова допомога? Лідор сказав до осені війна закінчиться. Маринуйте шашлики. Шутка. Добре що дорослі дяді не слухають зеленого довбограя і його наркотичні фантазії.
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06.09.2024 13:58
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Наступного року Україна від НАТО військову допомогу на 40 млрд доларів, - Столтенберг Джерело:

Слова пропускають
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06.09.2024 13:33 Ответить
Та руки радіють писати таку гарну новину. Головне - аби все було як обіцяють.
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06.09.2024 13:51 Ответить
А может и не пропускают

- Я случайно полную бутылку колы.
- Ты случайно что?
- Полную бутылку колы =)
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06.09.2024 15:29 Ответить
Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період… Джерело:
Якщо так, то тривалий період вже як 10 років. Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?
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06.09.2024 13:39 Ответить
Геник, та 7,5 років вони виказували "озабоченность", а потім дивилися, як замість розвитку армії асфальт кладуть та крадуть на великому крадівництві, розводять війська та розміновують ...
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06.09.2024 14:10 Ответить
А хто лікар? Щоб 7.5 років тому вони не почали....., потрібно було ще тоді обирати нормальну владу.
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06.09.2024 14:17 Ответить
а вони були повинні ? )) кого потрібно було обрати у 2014 ?? мудрий же нарід обрав Яника у 2009.. погано їм жилося при Ющі ... ущемляли Бімбас, КриСм ...
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06.09.2024 14:22 Ответить
"Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?"
А скока нада стока і тріватаме!
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06.09.2024 13:43 Ответить
1,000,000 снарядів, обіцяний ще минулого року вже весь відгрузили?
Краще допомагайте саме снарядами, бо вони летять до орків, на Схід та Південь.
Ваші ж мільярди $/€ миттєво повернуться на Захід, як результат роботи "прокладок" українських корупціонерів.
Хоча, може саме в цьому й сенс?
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06.09.2024 13:48 Ответить
Ну вообще примерно в этом и смысл, вы просто невнимательно слушаете сенаторов
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06.09.2024 15:34 Ответить
Навіщо нам військова допомога? Лідор сказав до осені війна закінчиться. Маринуйте шашлики. Шутка. Добре що дорослі дяді не слухають зеленого довбограя і його наркотичні фантазії.
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06.09.2024 13:58 Ответить
Дякуємо,але до 2025 ще треба встояти.
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06.09.2024 14:10 Ответить
 
 