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Наступного року Україна отримає від НАТО військову допомогу на 40 млрд євро, - Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг

У 2025 році союзники по НАТО планують надати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період… Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 мільярдів євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО у липні цього року Альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України. З цією метою у німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Раніше Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни".

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Топ коментарі
+2
1,000,000 снарядів, обіцяний ще минулого року вже весь відгрузили?
Краще допомагайте саме снарядами, бо вони летять до орків, на Схід та Південь.
Ваші ж мільярди $/€ миттєво повернуться на Захід, як результат роботи "прокладок" українських корупціонерів.
Хоча, може саме в цьому й сенс?
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06.09.2024 13:48
+1
"Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?"
А скока нада стока і тріватаме!
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06.09.2024 13:43
+1
Навіщо нам військова допомога? Лідор сказав до осені війна закінчиться. Маринуйте шашлики. Шутка. Добре що дорослі дяді не слухають зеленого довбограя і його наркотичні фантазії.
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06.09.2024 13:58
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Наступного року Україна від НАТО військову допомогу на 40 млрд доларів, - Столтенберг Джерело:

Слова пропускають
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06.09.2024 13:33 Відповісти
Та руки радіють писати таку гарну новину. Головне - аби все було як обіцяють.
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06.09.2024 13:51 Відповісти
А может и не пропускают

- Я случайно полную бутылку колы.
- Ты случайно что?
- Полную бутылку колы =)
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06.09.2024 15:29 Відповісти
Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період… Джерело:
Якщо так, то тривалий період вже як 10 років. Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?
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06.09.2024 13:39 Відповісти
Геник, та 7,5 років вони виказували "озабоченность", а потім дивилися, як замість розвитку армії асфальт кладуть та крадуть на великому крадівництві, розводять війська та розміновують ...
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06.09.2024 14:10 Відповісти
А хто лікар? Щоб 7.5 років тому вони не почали....., потрібно було ще тоді обирати нормальну владу.
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06.09.2024 14:17 Відповісти
а вони були повинні ? )) кого потрібно було обрати у 2014 ?? мудрий же нарід обрав Яника у 2009.. погано їм жилося при Ющі ... ущемляли Бімбас, КриСм ...
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06.09.2024 14:22 Відповісти
"Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?"
А скока нада стока і тріватаме!
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06.09.2024 13:43 Відповісти
1,000,000 снарядів, обіцяний ще минулого року вже весь відгрузили?
Краще допомагайте саме снарядами, бо вони летять до орків, на Схід та Південь.
Ваші ж мільярди $/€ миттєво повернуться на Захід, як результат роботи "прокладок" українських корупціонерів.
Хоча, може саме в цьому й сенс?
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06.09.2024 13:48 Відповісти
Ну вообще примерно в этом и смысл, вы просто невнимательно слушаете сенаторов
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06.09.2024 15:34 Відповісти
Навіщо нам військова допомога? Лідор сказав до осені війна закінчиться. Маринуйте шашлики. Шутка. Добре що дорослі дяді не слухають зеленого довбограя і його наркотичні фантазії.
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06.09.2024 13:58 Відповісти
Дякуємо,але до 2025 ще треба встояти.
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06.09.2024 14:10 Відповісти
 
 