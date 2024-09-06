Наступного року Україна отримає від НАТО військову допомогу на 40 млрд євро, - Столтенберг

У 2025 році союзники по НАТО планують надати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період… Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 мільярдів євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО у липні цього року Альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України. З цією метою у німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Раніше Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни".

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