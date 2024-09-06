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Слід посилити військову допомогу для України під час важкої фази війни, - Столтенберг

Єнс Столтенберг в Брюселі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Столтенберг також відзначив важливість чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у Рамштайні, на якій, зокрема, особисто присутній президент Володимир Зеленський. Та додав, що такі зустрічі приносять великі зміни на полі бою та рятують життя українців.

"Але Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", – наголосив він.

Столтенберг завив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти на полі бою, прийняти умови справедливого та тривалого миру й той факт, що Україна є суверенною та незалежною державою.

"Я закликав всіх союзників продовжувати бойову підтримку, особливо у під час цієї важкої фази війни", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що партнери мають продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні для досягнення сталого та справедливого миру.

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Це до Баидена
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06.09.2024 13:16 Відповісти
Знову бла бла бла
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06.09.2024 13:19 Відповісти
Пора союзникам військами допомагати! Але це ж -ескалація...
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06.09.2024 13:27 Відповісти
Так посилюйте мовчки!!!
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06.09.2024 13:27 Відповісти
🥀🥀У п'ятницю та суботу Львів попрощається з загиблими, яких 4 вересня вбив ворог під час масштабного обстрілу

🕯Родину Базилевич: Євгенію і трьох її доньок 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію поховають завтра, 6 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться о 14:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла у Львові.

🕯Ірину Демидову поховають завтра, 6 вересня, на кладовищі в с. Зимна Вода. Прощання та чин похорону розпочнеться о 12:00 в Храмі Святого Архистрага Михаїла (вул. Каховська, 32А).

🕯Юрія Арабського поховають завтра, 6 вересня, на Янівському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).

🕯Олександра Погорецького поховають у суботу, 7 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).
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06.09.2024 13:28 Відповісти
Ой, твої б слова та Богу у вуха!!!
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06.09.2024 13:43 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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06.09.2024 14:13 Відповісти
Столтенберг добрий поліцейський, Салліван - злий, на виході-0
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06.09.2024 14:46 Відповісти
 
 