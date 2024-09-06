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обстрел (25755) Херсонщина (4384)

Армия РФ обстреляла Камышаны, атаковала с дронов пригород Херсона и Киндийку, есть раненые

6 вересня ворог атакував Бериславщину, вдарив по селищах Камишани, Антонівка та Кіндійка

Российские захватчики не прекращают обстрелов Херсонщины. Утром 6 сентября под вражеским огнем оказались Антоновка, Камышаны и Киндийка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Около 10:00 оккупанты атаковали Камышаны. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение поясницы. Женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В Антоновке российские войска атаковали с БПЛА местного жителя. В результате сброса взрывчатки с дрона 70-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Он госпитализирован.

Также с дрона рашисты атаковали местного жителя в Киндийке, 55-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Ему оказывают медпомощь.

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