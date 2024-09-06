Утром оккупанты нанесли авиаудары по Херсонщине: атаковали детский сад, пункт несокрушимости, автобус и жилые дома. ФОТОрепортаж

Российские военные не прекращают обстрелов Херсонщины. Утром 6 сентября под вражескими ударами оказались четыре населенных пункта области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В одном из сел Бериславской громады две управляемые авиабомбы попали по зданию детсада, из-за чего он подвергся серьезным разрушениям. Также поврежден пункт несокрушимости, автобус и окружающие дома.

"Пострадавших среди местных жителей нет", - добавил Прокудин.

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