Утром оккупанты нанесли авиаудары по Херсонщине: атаковали детский сад, пункт несокрушимости, автобус и жилые дома. ФОТОрепортаж
Российские военные не прекращают обстрелов Херсонщины. Утром 6 сентября под вражескими ударами оказались четыре населенных пункта области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В одном из сел Бериславской громады две управляемые авиабомбы попали по зданию детсада, из-за чего он подвергся серьезным разрушениям. Также поврежден пункт несокрушимости, автобус и окружающие дома.
"Пострадавших среди местных жителей нет", - добавил Прокудин.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ви забули додати "І Потужності Найвеличнішого Лідора Всіх Часів та Народів".
Виправте, бо зараз набіжать з Міністерства Єдності та забаранять ресурс.