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Утром оккупанты нанесли авиаудары по Херсонщине: атаковали детский сад, пункт несокрушимости, автобус и жилые дома. ФОТОрепортаж

Российские военные не прекращают обстрелов Херсонщины. Утром 6 сентября под вражескими ударами оказались четыре населенных пункта области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В одном из сел Бериславской громады две управляемые авиабомбы попали по зданию детсада, из-за чего он подвергся серьезным разрушениям. Также поврежден пункт несокрушимости, автобус и окружающие дома.

"Пострадавших среди местных жителей нет", - добавил Прокудин.

Также читайте: Оккупанты утром атаковали с дронов Херсон и Садовое, есть раненые

Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня

Автор: 

обстрел (27312) Херсонская область (4797)


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ви забули додати "І Потужності Найвеличнішого Лідора Всіх Часів та Народів".
Виправте, бо зараз набіжать з Міністерства Єдності та забаранять ресурс.
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06.09.2024 09:06 Ответить
Нащо ти плюєшся ядом? Ти думаєш хтось не розуміє зашкварності zелі?
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06.09.2024 09:13 Ответить
Забули нагадати і про пошкоджений асфальт
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06.09.2024 09:53 Ответить
А коли буде відповідь чи ви чекаєте коли кацапські варвари все зруйнують ,чому немає ударів по терористичних лднр ,там знаходятся казарми ,склади ворога ,туди щоденно прибувають ешелони з технікою чи знову винен захід ? аа там "наши люди".
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06.09.2024 10:16 Ответить
 
 