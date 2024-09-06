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Зранку окупанти завдали авіаударів по Херсонщині: атакували дитячий садок, пункт незламності, автобус та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські військові не припиняють обстрілів Херсонщини. Зранку 6 вересня під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено пункт незламності, автобус та навколишні будинки.

"Потерпілих серед місцевих жителів немає", - додав Прокудін.

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Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня
Обстріли Херсонщини 6 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Херсонська область (5781)


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ви забули додати "І Потужності Найвеличнішого Лідора Всіх Часів та Народів".
Виправте, бо зараз набіжать з Міністерства Єдності та забаранять ресурс.
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06.09.2024 09:06 Відповісти
Нащо ти плюєшся ядом? Ти думаєш хтось не розуміє зашкварності zелі?
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06.09.2024 09:13 Відповісти
Забули нагадати і про пошкоджений асфальт
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06.09.2024 09:53 Відповісти
А коли буде відповідь чи ви чекаєте коли кацапські варвари все зруйнують ,чому немає ударів по терористичних лднр ,там знаходятся казарми ,склади ворога ,туди щоденно прибувають ешелони з технікою чи знову винен захід ? аа там "наши люди".
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06.09.2024 10:16 Відповісти
 
 