Зранку окупанти завдали авіаударів по Херсонщині: атакували дитячий садок, пункт незламності, автобус та житлові будинки. ФОТОрепортаж
Російські військові не припиняють обстрілів Херсонщини. Зранку 6 вересня під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено пункт незламності, автобус та навколишні будинки.
"Потерпілих серед місцевих жителів немає", - додав Прокудін.
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