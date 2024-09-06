Зранку окупанти завдали авіаударів по Херсонщині: атакували дитячий садок, пункт незламності, автобус та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські військові не припиняють обстрілів Херсонщини. Зранку 6 вересня під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено пункт незламності, автобус та навколишні будинки.

"Потерпілих серед місцевих жителів немає", - додав Прокудін.

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