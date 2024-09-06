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энергетика (2468) Укрэнерго (640) Шмыгаль Денис (2588)

На объектах "Укрэнерго" готово более 85% защитных сооружений, - Шмыгаль

Захисні споруди на об'єктах Укренерго готові на 85%

Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Готовность объектов Укрэнерго - более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются", - отметил он.

По словам премьера, Кабмин выделил на обустройство пассивной защиты энергетических объектов 10 млрд грн, еще более 5 млрд грн выделила НЭК "Укрэнерго".

Шмыгаль заявил, что в условиях отсутствия новых атак на энергетическую инфраструктуру есть шанс пройти зиму без отключений света.

"Но мы понимаем, что враг не даст нам такой роскоши. Их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - подытожил глава правительства.

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Топ комментарии
+10
Так за що ж тоді Кудрицького звільняли? Хто п#здун?Зеля і Єрмак чи ганчірка для ніг Єрмака,пан Шмигаль?
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06.09.2024 15:48
+8
Брехливий поц
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06.09.2024 15:55
+8
І ми маємо вірити в такі заяви? "Так вже було..."
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06.09.2024 16:02
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Коли вони Трипільську ТЕЦ розвалили - яка була під захистом Петріота - ракет дуже мало
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06.09.2024 15:43 Ответить
Яке відношення має Укренерго до ТЕС чи ТЕЦ?
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06.09.2024 15:52 Ответить
Справа не в тому яке має відношення-просто про 100%захист ми чули перед тим як їх московити розбили
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06.09.2024 16:03 Ответить
"П..деть - не мешки ворочать."-муз. и слова народные,исполняет автор.
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06.09.2024 15:45 Ответить
Так за що ж тоді Кудрицького звільняли? Хто п#здун?Зеля і Єрмак чи ганчірка для ніг Єрмака,пан Шмигаль?
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06.09.2024 15:48 Ответить
А може то після звільнення Кудрицького так закрутилося? 🤔 (Сарказм)
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06.09.2024 16:18 Ответить
Так недавно видели , что и как у вас готово . Сказочники хреновы.
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06.09.2024 15:52 Ответить
шмигаль, а ти не задавався питанням, чому Держава Ізраїль ніколи не оголошувала наскільки % готові його захисні споруди від ракетних атак?! Нє?
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06.09.2024 15:54 Ответить
Брехливий поц
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06.09.2024 15:55 Ответить
І ми маємо вірити в такі заяви? "Так вже було..."
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06.09.2024 16:02 Ответить
цікаво що воно розуміє під "захисними спорудми"?
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06.09.2024 16:06 Ответить
Москитну сітку над ними натягнули, мабудь.
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06.09.2024 16:09 Ответить
Опудало поставили незламного лідора.
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06.09.2024 16:11 Ответить
Готові, як і фортефікації на фронті 😡
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06.09.2024 16:10 Ответить
Десь я це вже чув. Там схоже споруди - ядерної бомби мало. Скільки вкрали грошей?
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06.09.2024 16:16 Ответить
и снова бла и бла.ты он лучше скажи с каких боков премию перед увольнением ******************** отстегнули в 40 лямов!темболее что тот ***** ныл ,что у него зарплата 420000 в месяц.......................................................................................
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06.09.2024 16:18 Ответить
******* як дихає
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06.09.2024 16:24 Ответить
Один потужний Мустафа теж робив такі заяви и гроші були «освоєні»… А потім -ні Мустафи, ні грошей, ні електростанцій не лишилось..
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06.09.2024 16:33 Ответить
Це вже чули . Прилетить "ревізор" і киздець знов буде.
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06.09.2024 16:36 Ответить
Цей інфу зі Шмарклемарафона черпає?
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06.09.2024 16:37 Ответить
Яка брехлива гидота,раду до глузду довести не можеш.
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06.09.2024 16:43 Ответить
Менше слів більше справ ,я вже про це чув раніше і що рашисти знищили нашу теплову енергетику.
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06.09.2024 17:07 Ответить
І ща це звільнили Кудрицького, віддавши Укренерго Єрмаку та людям Деркача.
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06.09.2024 17:12 Ответить
Це ми вже проходили!
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06.09.2024 17:31 Ответить
Восьмёрку с этого числа можно смело убрать.
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06.09.2024 17:32 Ответить
Це як перед знищенням ТЕС чи краще?
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06.09.2024 18:58 Ответить
 
 