На объектах "Укрэнерго" готово более 85% защитных сооружений, - Шмыгаль

Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Готовность объектов Укрэнерго - более 85% защитных сооружений, готовность объектов Агентства по восстановлению несколько ниже, но работы продолжаются", - отметил он.

По словам премьера, Кабмин выделил на обустройство пассивной защиты энергетических объектов 10 млрд грн, еще более 5 млрд грн выделила НЭК "Укрэнерго".

Шмыгаль заявил, что в условиях отсутствия новых атак на энергетическую инфраструктуру есть шанс пройти зиму без отключений света.

"Но мы понимаем, что враг не даст нам такой роскоши. Их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - подытожил глава правительства.

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