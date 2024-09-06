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енергетика (2483) Укренерго (2578) Денис Шмигаль (4397)

На об’єктах "Укренерго" готові понад 85% захисних споруд, - Шмигаль

Захисні споруди на об'єктах Укренерго готові на 85%

Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%. 

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - зазначив він.

За словами прем'єра, Кабмін виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

Шмигаль заявив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - підсумував глава уряду.

Читайте: Україна нормально пройде зиму, якщо не буде критичних ударів по енергетиці, - Галущенко

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Топ коментарі
+10
Так за що ж тоді Кудрицького звільняли? Хто п#здун?Зеля і Єрмак чи ганчірка для ніг Єрмака,пан Шмигаль?
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06.09.2024 15:48
+8
Брехливий поц
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06.09.2024 15:55
+8
І ми маємо вірити в такі заяви? "Так вже було..."
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06.09.2024 16:02
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Коли вони Трипільську ТЕЦ розвалили - яка була під захистом Петріота - ракет дуже мало
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06.09.2024 15:43 Відповісти
Яке відношення має Укренерго до ТЕС чи ТЕЦ?
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06.09.2024 15:52 Відповісти
Справа не в тому яке має відношення-просто про 100%захист ми чули перед тим як їх московити розбили
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06.09.2024 16:03 Відповісти
"П..деть - не мешки ворочать."-муз. и слова народные,исполняет автор.
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06.09.2024 15:45 Відповісти
Так за що ж тоді Кудрицького звільняли? Хто п#здун?Зеля і Єрмак чи ганчірка для ніг Єрмака,пан Шмигаль?
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06.09.2024 15:48 Відповісти
А може то після звільнення Кудрицького так закрутилося? 🤔 (Сарказм)
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06.09.2024 16:18 Відповісти
Так недавно видели , что и как у вас готово . Сказочники хреновы.
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06.09.2024 15:52 Відповісти
шмигаль, а ти не задавався питанням, чому Держава Ізраїль ніколи не оголошувала наскільки % готові його захисні споруди від ракетних атак?! Нє?
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06.09.2024 15:54 Відповісти
Брехливий поц
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06.09.2024 15:55 Відповісти
І ми маємо вірити в такі заяви? "Так вже було..."
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06.09.2024 16:02 Відповісти
цікаво що воно розуміє під "захисними спорудми"?
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06.09.2024 16:06 Відповісти
Москитну сітку над ними натягнули, мабудь.
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06.09.2024 16:09 Відповісти
Опудало поставили незламного лідора.
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06.09.2024 16:11 Відповісти
Готові, як і фортефікації на фронті 😡
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06.09.2024 16:10 Відповісти
Десь я це вже чув. Там схоже споруди - ядерної бомби мало. Скільки вкрали грошей?
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06.09.2024 16:16 Відповісти
и снова бла и бла.ты он лучше скажи с каких боков премию перед увольнением ******************** отстегнули в 40 лямов!темболее что тот ***** ныл ,что у него зарплата 420000 в месяц.......................................................................................
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06.09.2024 16:18 Відповісти
******* як дихає
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06.09.2024 16:24 Відповісти
Один потужний Мустафа теж робив такі заяви и гроші були «освоєні»… А потім -ні Мустафи, ні грошей, ні електростанцій не лишилось..
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06.09.2024 16:33 Відповісти
Це вже чули . Прилетить "ревізор" і киздець знов буде.
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06.09.2024 16:36 Відповісти
Цей інфу зі Шмарклемарафона черпає?
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06.09.2024 16:37 Відповісти
Яка брехлива гидота,раду до глузду довести не можеш.
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06.09.2024 16:43 Відповісти
Менше слів більше справ ,я вже про це чув раніше і що рашисти знищили нашу теплову енергетику.
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06.09.2024 17:07 Відповісти
І ща це звільнили Кудрицького, віддавши Укренерго Єрмаку та людям Деркача.
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06.09.2024 17:12 Відповісти
Це ми вже проходили!
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06.09.2024 17:31 Відповісти
Восьмёрку с этого числа можно смело убрать.
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06.09.2024 17:32 Відповісти
Це як перед знищенням ТЕС чи краще?
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06.09.2024 18:58 Відповісти
 
 