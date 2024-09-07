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Зеленский (19029) минские соглашения (3225) переговоры с Россией (725)

Замороженный конфликт - это ловушка, к "Минску" нельзя ни в коем случае возвращаться, - Зеленский

зеленський

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, очередные Минские договоренности - это ловушка и "худшее, что может быть", к такому формату нельзя возвращаться.

Об этом он сказал во время выступления на международном форуме "Амброзетти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Минск" - это худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт - это самое сложное. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться. Что Россия и делала", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о России, президент Украины отметил, что там строится милитаризованное общество, которое находится в информационном вакууме и "начинает поддерживать просто повторение пути Гитлера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я покажу Байдену и партнерам по G7, каким мы видим мир

Зеленский подчеркнул, что Минские соглашения нельзя сравнивать с реальными гарантиями безопасности, потому что "Минск" - это замороженный конфликт, и поэтому выполнить его было сложно, потому что "никто не хотел этого делать".

"Я попытался делать то, что я должен был делать как президент. Я приехал в Нормандский формат. У нас была встреча. Германия, Франция, Россия, Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет ceasefire (прекращение огня, - ред.)... Через некоторый срок они начали нас убивать на контактной линии. Я перезвонил ему и сказал: "Мы же договаривались о ceasefire". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Прошло некоторое время и они снова начали нас убивать. Они готовились. Поэтому никакого замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.
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Топ комментарии
+104
Наркоша довбаний,розкажи про свої домовленості з патрушевима потім стамбульську капітуляцію
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07.09.2024 01:33
+97
Боже, яке воно дурне !!!!

"найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
Сунь Цзи "Мистецтво війни"

Порох чудово знав це і замутив Мінськ-1 та Мінск-2 щоб виграти час та підготуватись до війни, але НЕ виконувати їх.
 і Порох підготував Україну до війни ! 24.02.2024 орків зустріла Нова армія, яку ще не встиг добити ЗЄля

при Пороху в АТО було НЕ припинення вогню, а "тактика жаб'ячих стрибків" - повільного але поступового поліпшення наших позиций, віджимання території у сепарів

а цей дурачок кинувся виконувати Мінськи і белькоче про якийсь "ceasefire" (припинення вогню - ред.), розведення військ. розмінування і т.д.,
курва, як ти готувався до нападу рашки ? шашалички маринував і на Буковелі катався ?
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07.09.2024 01:48
+84
Ну раз ти так згадав Мінські тоді....якого-уя твій "хазяїн"єлдак робив (підписував!) 11го березня 2020 року у Мінську при підписанні "угоди" разом із терористами з ордло?! Чи пам`ять коротка у тебе і думаєш що всі забули?! Звіздун потужний!
І якщо ти гондурас натякаєш що Мінські угоди Пороха (бо ти саме на це і натякаєш! Не на Оман, Не на Стамбул, навіть не на останні Мінські 2020 року із.єлдаком) дали змогу раші готуватися (до чого, якщо вони і та кбули готові до влеикої війни?!), то ти ще більшій длбп бо як раз було навпаки - готувалася як раз Україна аж до виборів 2019 року, а потім прийшов ти і закатав пдіготовку до захисту України в асфальтнийболт!
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07.09.2024 01:48
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Хотів написати "Ідіот", але згодом вирішив написати: "ПРОВОКАТОР"!
Воно саме КАЦАПСЬКЕ ЧМО І ПРОВОКАТОР...
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07.09.2024 07:28 Ответить
Він хоч має уявлення що росія має в чотири рази більше населення ,щонайменше в 5-7 раз переважає в техніці ,десь в 8- 10 раз в ВВП чи йому аби більше українців загинули ,що йому він не українець, він прорросійський клоун.
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07.09.2024 07:33 Ответить
Російська потуга - не привід для відчаю. Аби влада не крала і не зраджувала.
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07.09.2024 07:54 Ответить
До «Мінська» не треба повертатися, треба повернутися до «Стамбула». Навіть падишах осла-бідоносця вчора нагадував йому свої хотєлки.
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07.09.2024 07:38 Ответить
Придурошне доб'є цю країну. У нього абсолютно відсутнє логічне мисленні і натяки на порядність.
Обіцяло що країна процвітатиме- вона в руїнах.
Обіцяло мир - в країні війна.
Обіцяло що українці не їхатимуть по світах, бо він створить шикарні умови для життя - в нас мільйони біженців і це ще не останні цифри. І загиблі не пораховані, бо їх дуже багато.
Поверни той мінськ який ти зіпсувало. Наше життя. Перспективи.
Ти ж волало що війни не буде.
Найбридкіше створіння після Іуди.
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07.09.2024 07:40 Ответить
Найбридкіше створіння після Іуди баканаФФа, медведчука, шуфричів, Баби юлі, та інших адептів руZZкого міра...
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07.09.2024 21:43 Ответить
Зєля заморозив всі програми виробництва зброї, гроші на дорогах вкрав, а зараз верещить по свінячому, що домовлятись він не буде. Де наш президент Залужний, гадьониш??!! Подавай вже у відставку!!!
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07.09.2024 07:51 Ответить
паскуди крадуть на всьому.
в Одесі на меморіалі героям виявили що літери , які по тендеру мали бути із латуні, виготовлені з пластику
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07.09.2024 09:40 Ответить
От чмо,одебілене і недоговороздатне воно навіть в зараня підготовлених іншими лідерами умовах мінського формату не змогло зорієнтуватися,захистити інтереси України, та використати час на свою користь Оцей зелений,неадекватний наркоман і став головним провокатором війни.
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07.09.2024 07:53 Ответить
Краще б цей зелений виродок ніколи не народжувався
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07.09.2024 08:22 Ответить
Краще розкажи чим кращий оманський договорняк від ''мінська''!
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07.09.2024 08:31 Ответить
Він тупо грає на рефлексах бидла, якому він як собаці Павлова привів негативний рефлекс до слова "мінськ".
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07.09.2024 08:44 Ответить
Нейро-лінгвістичне програмування. Слова якоря "мінські угоди" " Порошенко" діють на гіпнотизовану телемарафоном скотину, як мулєта на бика
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07.09.2024 08:47 Ответить
Чмо обкурене...
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07.09.2024 08:45 Ответить
Хтось скаже цьому паяцу, що путін розказав про стамбульську капітуляцію, яку готовий був підписати патужний Лідор зебілів😂
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07.09.2024 08:45 Ответить
вони скажуть, що %уйло бреше як завжди )))
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07.09.2024 20:01 Ответить
А скільки ще має загинути, скільки калік, скільки ненароджених дітей? Краще заморозити, і готуватися, озброюватися, бути готовому. Продовження війни, яку виграти не зможемо, буде мати негативні наслідки для нас, я не бачу сенсу продовжувати війну при снарядах 1 до 10
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07.09.2024 08:55 Ответить
а чому ви всі, зрадойоби, з метою закінчення війни не ставите першочерговим завдання знести ЕрЗе, щоб мати
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07.09.2024 09:18 Ответить
а чому ви всі, зрадойоби, з метою закінчення війни не ставите першочерговим завдання знести ЕрЗе, щоб Україна Мала притомну владу і адекватного Верховного Головнокомадуючого?
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07.09.2024 09:20 Ответить
А гондурасєя буде сидіти, склавши руки??
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08.09.2024 08:56 Ответить
і на євро асамблеї виступало.
і в оон виступало.
і в конгресі сша виступало.
і в парламентах багатьох країн виступало.
ручкалось з лідерами багатьох великих країн.
але, як було сцикливою, закомплексованою, нікчемною дріб'язковою, мстивою істотою, так нею і залишилось!
як, же зе!шмаркля досі среться від пороха. як же, зе!поц ненавидить українців, свідомих українців.
знає зе!гімно, що на нього чекає?
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07.09.2024 08:58 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212664/ Шоумен і кандидат у президенти Володимир зеленський заявив, що йде у президенти лише на 5 років, щоб зробити країну кращою і не хоче, щоб через п'ять років його президентської каденції хтось сказав йому, що він "такой же, как Порох" . Таке він заявив 18 квітня 2019 року в ефірі програмиhttps://www.youtube.com/watch?v=CwxYGHHjq_I "Право на владу" .
Він наголосив, що за ці роки з країни поїхало 9 мільйонів людей це ганьба для країни.
"Вибачте експерти, всі реформи - це все нікому не потрібно. Це все для кого, якщо через 5 років поїде ще півкраїни? Тому це соціальна місія, кожен із нас має зробити все, що він може. Просто взяти, і вийти з зони комфорту, як я це зробив", - заявив Зеленський.
"Я став знаменитою і забезпеченою людиною завдяки цій країні. Тому зроблю все, що зможу, приведу розумних людей. Не справлюсь - піду", - наголосив він. Зеленський додав, що під час першого президентського терміну не можна думати про те, що робити на другому, а робити зміни тепер і зараз.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/12/7269608/ Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе: "Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек"
Понедельник, 12 октября 2020, 11:06
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07.09.2024 09:15 Ответить
Зрадник на зрадника пальцем тиче, стрілки переводить, але свою підлу справу справно виконують, - здають Україну з українцями ворогу на поталу.
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07.09.2024 09:18 Ответить
Якщо нарід воює за власний концтабір, то чому б і не здати.
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07.09.2024 10:08 Ответить
Ти про ПаРашу?
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08.09.2024 09:44 Ответить
Так, вони готувалися, вони вбивали, а я за той час розміновував Чонгар і будував дороги з кордону Росії до Києва!
....коли вже ним займеться слідство?
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07.09.2024 09:22 Ответить
Зеля, голуба, а ты уверен что в войне на истощение Расия истощится раньше Украины?
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07.09.2024 09:25 Ответить
Где там твой молотобоец?
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07.09.2024 09:26 Ответить
"Я поговорил с ним..."Янелох разминировал ,отводил,а они стреляли и он снова звонил,разваливал ракетную программу,урезал на впк деньги...,а они стреляли,но боневтик звонил,сцал,но звонил...
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07.09.2024 09:29 Ответить
Та кагешнл просрочка, як скажеш, відкривай кордони і ****** в окоп. Воно канеш гарно розказувати що там треба а що не треба, коли ти по Італіях літаєш.
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07.09.2024 09:32 Ответить
Сам дотумкав, чи хтось допоміг?
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07.09.2024 09:48 Ответить
Оман, Стамбул - з першого дня , як виліз на табурет, одразу готувався до здачі країни. Поц, коли діяли Мінські - ти падло зовсім не відчував війни, тому і пішов у владу - щоб красти . Бо було чого. Де ти був у 2014? (коли в казні було 0). На московії, також сепарам концерти давали, призивав качати владу і бігав від повісток.
Тільки тобі і ***** ті Мінські поперек глотки стоять. Бо ти тупий зрадник
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07.09.2024 10:02 Ответить
Тиць-*******!
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08.09.2024 09:00 Ответить
Спробую виказати свою особисту,нікому не нав*язувану,думку. Найкраще, для України, закінчення війни--це відкат до рашки лугандонії до початку війни 22 року,Крим--якесь нове рішення,можливо якась автономія без підпорядкування жодній з сторін(конфліктуючих) ,гарантія не вступу до НАТО(з якимись 100% гарантіями для України). І другий,подібний,все те саме,окрім відкату рашці всих територій лугандонії на початок перемовин. ВСЕ!!!! Пітін НІКОЛИ не віддасть лугандонію--НІКОЛИ,сил вибити їх з відти в нас НЕМАЄ і увесь Захід і США--заставлять цього клоуна підписувати такий договорняк,якщо ні,тобто він буде питушитись--не ДАДУТЬ ЖОДНОГО ПАТРОНА(ми вже проходили,коли США все не могли вирішити з підтримкою,Бахмут і є **яскравий**приклад) і тоді на площі Львова буде майоріти прапор з двоголовою куркою!!! А Порох,голосував за нього,на сьогодні якщо буде якесь нове обличчя(Залужний,Зеркаль чи ще хтось) то за нього не проголосую,не буду перераховувати чому,АЛЕ,вважаю,що Порох ВЗУВ карлика по повній з тими угодами,можно запевнити,що ВЗУВ ГЕНІАЛЬНО!!!
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07.09.2024 10:18 Ответить
"- Отчего Есть идиоты , которые это про себя понимают. Но зеля не из таких...
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07.09.2024 12:16 Ответить
ВладимирСсанич, а чому не можна повертатися до "мінська"? Більш детально, будь ласка.
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07.09.2024 10:49 Ответить
Чомусь ВВХ дуже подобаються Стамбульські домовленості, а Мінськими ВВХ незадоволений
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07.09.2024 10:52 Ответить
Звичайно до "Мінських" не можна повертатись. Пуйло не велить. Йому "мінські" поперек горла. Йому "Стамбульські" страшно подобаються.
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07.09.2024 10:53 Ответить
Зараз т.з. "Мінськ" не спрацює. Пауза дасть рф відновитися прискореними темпами.
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07.09.2024 11:10 Ответить
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07.09.2024 11:11 Ответить
Яке воно тупе і недолуге. Якби був конкурс на найтупішого президента всіх часів і народів, то Шмаркля, безумовно, був би безумовним лідером цього конкурсу дебілів.
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07.09.2024 11:18 Ответить
Поміняємось. Мені , довбйбина зелена віддай "пастку", де були живі всі мої друзі і близькі., де я їздив во Європі і Україні і де я знав про війну лише з фісбука. А собі і твоїм зеленим виродкам візьми сьогодення , без "пастки", де сотні тисяч мертвих, тисячі в полоні, мільони в бігах і випалені міста і села...Міняємось. Тут і зараз.
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07.09.2024 11:29 Ответить
в цій парі деверсант один: вофка зе - наркоман, запроданець, піскограй оманській, внук комуняки-нквдиста що знищував українців з 1917 по 1991 рк мільнонами !!!



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07.09.2024 15:55 Ответить
Це в тебе лікувальний чи вже щось важке? І до речі - він не клоун, він наркоман. А у наріків життя яскраве
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07.09.2024 13:52 Ответить
ватан, 3,14здуй звідси, тут воТки нет )))
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07.09.2024 20:05 Ответить
А то рашка була не готова!!
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08.09.2024 09:06 Ответить
А Порошенко тобі в борщ наср...?
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07.09.2024 11:58 Ответить
Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным G
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07.09.2024 11:39 Ответить
ПРидурок ! Ти ще покради поміч, потирь бюджет в свої офшори, пообзивай Захід скабєєвою, позливай олександру григоровичу американську розвідку у вагнергейті, а потім волай що тебе нікуди не звуть
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07.09.2024 12:20 Ответить
В даному випадку Президент Зеленський правий!
Ніяких заморожених конфліктів, ніяких перемовин із Москляндією, кацапи завжди обдурять!
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07.09.2024 11:56 Ответить
В данному випадку пересидент не вирішує нічого.
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07.09.2024 13:31 Ответить
Ну, якщо займатися шашличками та розкраданням бюджету, як ЗЄ, замість підготовки до війни, то так - це пастка.
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07.09.2024 12:04 Ответить
Заспокойся, *******... Ти все одно ні на що не здатен. Вже зрозуміло що ніх..я Україна не поверне. Тому тільки заморозка.
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07.09.2024 12:28 Ответить
Заморозка - це за умови що путін погодиться. Але зважаючи до чого зечмо привело країну- не факт що погодиться.
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07.09.2024 13:33 Ответить
Дятел, який наслухався московської пропаганди, вирішив домовитись з ху...лом, бо вірив йому. Це яким довбнем треба бути! Поки сам не набив шишки на лобі, не повірив. Насміхався в своєму сра...ному Кварталі, думав, що він самий розумний. Йолоп!!!
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07.09.2024 12:29 Ответить
Пастка- це єрмак і ти при владі.
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07.09.2024 12:30 Ответить
Точно. Будемо воювати до останнього українця, або поки зеля не помре. Бо перемір'я для нього смерті подобно. Тоді вибори, які воно програє, потім народний суд та в'язниця.
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07.09.2024 13:09 Ответить
Дело не только в Зеленском, было два Минска и Стамбул, а особо умные кричали "Смотрите, как мы ловко русню нае*али", никаких заморозок не будет.
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07.09.2024 13:20 Ответить
Більшої пастки, ніж відмрожений преЗедент бути не може!
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07.09.2024 14:05 Ответить
Зеленський все правильно каже… Україна вже мала Мінськ з
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07.09.2024 15:02 Ответить
Тут діло не вцьому, він знає, що якщо тільки закінчиться війна, потрібно проводити вибори, і він знає що він їх пограє, і на нього зразу відриєть десятки кримінальних справ, і він цього боїться, так шо він готовий воювати і рік два руками простих українців, красти далі гроші, дурити всіх підряд, його на цей час все влаштовує, ось тільки це не розуміє Бідон і Білий дім, вирішення війни, це успішний контрнастап, а щоб він був потрібно 50 Ф- 16, 500 БТРів чі броні і 1 млн дронів, якщо це буде ЗСУ зможе прорвати фронт, іншого варіанта нема, бо рф теж не сидить і не б'є баклуші, в КНДР та Ірані ********** шурують цілодобово, поки америкоси та німці думають всих наї..ать
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07.09.2024 15:21 Ответить
Упоротий неадекватний клоун-диктатор - це пастка.
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07.09.2024 15:20 Ответить
Конечно к " минским договорённостям" нельзя возвращаться.
"Бо клятий Порошенко".
"Будем договариваться где-то посередине" - потому что Порошенко был президентом войны.
Оман- потому что Порошенко?
Ермак, татаров, Портнов и пр гниды - потому что у Порошенко было хуже.
Порошенко приглашают европейские страны, Америка на переговоры- нельзя, потому что затмит мое величие. И ТД,
Куди ми йдемо? Скільки ще Зе має знищити українців, щоб виповнились оманські договірники?
Як нам жити, українцям, які терплять як зовні так і внутрішні вбивства народу?
Хто відповість, за загиблих?
Хто відповість батьку, який втратив всю родину у Львові? І таких сімей багато за три роки по всій країні.
Одеса, Київ, Краматорськ і вся Україна - у війні.
А влада тільки жере з людського горя і багатіє. Скільки ще терпіти цих зелених гнид?
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07.09.2024 15:36 Ответить
Тобто, вибачень за пройобані на підготовку до війни Вовою 5 років ми не почуємо. Ніколи.
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07.09.2024 15:38 Ответить
Патова ситуація. Воювати нікому і нічим. І заморозорка/перемиря смерті подібні.
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07.09.2024 15:50 Ответить
Три раза замораживали, больше не будет перемирия, вообще не понятно к чему эти разговоры, с таким же успехом можно мусолить тему меморандума, абсолютно бесцельное занятие.
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07.09.2024 17:25 Ответить
а що ж таке? ярмах уже не повернеться до Мінська?

еттапіздець
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07.09.2024 17:32 Ответить
Регианалы, опзж, они же видновлення Украины - це пастка, з "Регианалами" не можна спивпрацювати в жодному разі..... сказав народ Украины..., але ж зеленим по..уй
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07.09.2024 19:06 Ответить
От тифус,Мінсьі спасли країну,а за омано-стамбульські ще доведеться відповісти.
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07.09.2024 19:57 Ответить
А кого підпис стоїть під мінськими домовленостями - Єрмака найвеличного з 5 менеджерів
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07.09.2024 20:21 Ответить
Лише обіцянки та словеса... Ну, але ж Видатний Політик Сузір'я Волопас, Сонце Всіх Сонць.......
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07.09.2024 21:21 Ответить
Олександр Бригинець:
Вчора Зеленській знов похаяв Мінські Домовленості в стилі передвиборчої кампанії 2019...
питання навіть не в тому, що хйло неодноразово говорив, що з ними його "надули" (колобок, блін), що він і на дух не готовий про них чути, щоб до них повернутися...
І не в тому, що і Порошенко, і Оланд, і Меркель підтвердили, що мета Мінська була доозброїти Україну і дати час на посилення оборони...
Питання в іншому... В тому, що хйло хоче повернення до Стамбулських пропозицій, які від імені України запропонував Арахамія.
До речі, а як сам Зеленській ставиться до Стамбулу?
Він про це ніколи не говорить, бо він ніколи не говорить про реальні проблеми, але ставлення я знаю.
І ви будете знати, якщо згадаєте ким тепер стали народні депутати і чиновники, що брали участь в переговорній групі в Стамбул...
Арахамія і досі керує фракцією...
Костін - тепер генпрокурор
Лубінець - тепер обутсмен
Подоляк - тепер все
Точицький - міністр і криша Телемарафону
Умеров - міністр Оборони.
Очевидно, що Зеленській дуже віддячив їм за те, що тепер є реальним головним болем України(
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07.09.2024 21:59 Ответить
Президент України правильно сказав, що "домовленості" з брехунами - це пастка.
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08.09.2024 03:06 Ответить
Приостановка боевых действий = Выборы = Новый Президент (например Залужный) = возможность видновити сили Украины (а не только раши) = вступление в ЕС и восстановление доверия народа к власти.
Если такой вариант не устраивает, ну тогда продолжаем еще год по полного истощения и снова придём к тому же самому.
Впрочем, выборы в США решат больше, чем тысячи прессконференций.
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08.09.2024 09:28 Ответить
Тому буде стамбул💩
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08.09.2024 09:52 Ответить
Шкода мені себе і Вас українці ,з такою зеленською владою🤡 ...ну хочь моя родина, гріха не має ...наших підпісів нема, під вашім вибором !!!
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08.09.2024 11:20 Ответить
Кажуть шо масляков здох...все , це персональна втрата для 🤡...він його підняв до рівня фсб ...та зробив зіркою ...шо ж тепер зелене чмо , робити буде ? Все пропало
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08.09.2024 19:32 Ответить
Не кажуть,а так є,передивився,08.09.24.
Та,це ж нині.Підняв його ,як БУРАТІНО,в 2004,щоб хаяв всюди українське через свій 95-й.
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08.09.2024 20:15 Ответить
Великий стратєг і мислітєль...
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22.09.2024 23:33 Ответить
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