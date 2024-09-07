Замороженный конфликт - это ловушка, к "Минску" нельзя ни в коем случае возвращаться, - Зеленский
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, очередные Минские договоренности - это ловушка и "худшее, что может быть", к такому формату нельзя возвращаться.
Об этом он сказал во время выступления на международном форуме "Амброзетти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Минск" - это худшее, что может быть, к чему ни в коем случае нельзя возвращаться. Замороженный конфликт - это самое сложное. Это пауза, которая дает возможность России как агрессору готовиться. Что Россия и делала", - подчеркнул Зеленский.
Говоря о России, президент Украины отметил, что там строится милитаризованное общество, которое находится в информационном вакууме и "начинает поддерживать просто повторение пути Гитлера".
Зеленский подчеркнул, что Минские соглашения нельзя сравнивать с реальными гарантиями безопасности, потому что "Минск" - это замороженный конфликт, и поэтому выполнить его было сложно, потому что "никто не хотел этого делать".
"Я попытался делать то, что я должен был делать как президент. Я приехал в Нормандский формат. У нас была встреча. Германия, Франция, Россия, Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет ceasefire (прекращение огня, - ред.)... Через некоторый срок они начали нас убивать на контактной линии. Я перезвонил ему и сказал: "Мы же договаривались о ceasefire". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Прошло некоторое время и они снова начали нас убивать. Они готовились. Поэтому никакого замороженного конфликта", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Воно саме КАЦАПСЬКЕ ЧМО І ПРОВОКАТОР...
Обіцяло що країна процвітатиме- вона в руїнах.
Обіцяло мир - в країні війна.
Обіцяло що українці не їхатимуть по світах, бо він створить шикарні умови для життя - в нас мільйони біженців і це ще не останні цифри. І загиблі не пораховані, бо їх дуже багато.
Поверни той мінськ який ти зіпсувало. Наше життя. Перспективи.
Ти ж волало що війни не буде.
Найбридкіше створіння після Іуди.
ІудибаканаФФа, медведчука, шуфричів, Баби юлі, та інших адептів руZZкого міра...
в Одесі на меморіалі героям виявили що літери , які по тендеру мали бути із латуні, виготовлені з пластику
і в оон виступало.
і в конгресі сша виступало.
і в парламентах багатьох країн виступало.
ручкалось з лідерами багатьох великих країн.
але, як було сцикливою, закомплексованою, нікчемною дріб'язковою, мстивою істотою, так нею і залишилось!
як, же зе!шмаркля досі среться від пороха. як же, зе!поц ненавидить українців, свідомих українців.
знає зе!гімно, що на нього чекає?
Він наголосив, що за ці роки з країни поїхало 9 мільйонів людей це ганьба для країни.
"Вибачте експерти, всі реформи - це все нікому не потрібно. Це все для кого, якщо через 5 років поїде ще півкраїни? Тому це соціальна місія, кожен із нас має зробити все, що він може. Просто взяти, і вийти з зони комфорту, як я це зробив", - заявив Зеленський.
"Я став знаменитою і забезпеченою людиною завдяки цій країні. Тому зроблю все, що зможу, приведу розумних людей. Не справлюсь - піду", - наголосив він. Зеленський додав, що під час першого президентського терміну не можна думати про те, що робити на другому, а робити зміни тепер і зараз.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/12/7269608/ Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе: "Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек"
Понедельник, 12 октября 2020, 11:06
....коли вже ним займеться слідство?
Тільки тобі і ***** ті Мінські поперек глотки стоять. Бо ти тупий зрадник
Ніяких заморожених конфліктів, ніяких перемовин із Москляндією, кацапи завжди обдурять!
"Бо клятий Порошенко".
"Будем договариваться где-то посередине" - потому что Порошенко был президентом войны.
Оман- потому что Порошенко?
Ермак, татаров, Портнов и пр гниды - потому что у Порошенко было хуже.
Порошенко приглашают европейские страны, Америка на переговоры- нельзя, потому что затмит мое величие. И ТД,
Куди ми йдемо? Скільки ще Зе має знищити українців, щоб виповнились оманські договірники?
Як нам жити, українцям, які терплять як зовні так і внутрішні вбивства народу?
Хто відповість, за загиблих?
Хто відповість батьку, який втратив всю родину у Львові? І таких сімей багато за три роки по всій країні.
Одеса, Київ, Краматорськ і вся Україна - у війні.
А влада тільки жере з людського горя і багатіє. Скільки ще терпіти цих зелених гнид?
еттапіздець
Вчора Зеленській знов похаяв Мінські Домовленості в стилі передвиборчої кампанії 2019...
питання навіть не в тому, що хйло неодноразово говорив, що з ними його "надули" (колобок, блін), що він і на дух не готовий про них чути, щоб до них повернутися...
І не в тому, що і Порошенко, і Оланд, і Меркель підтвердили, що мета Мінська була доозброїти Україну і дати час на посилення оборони...
Питання в іншому... В тому, що хйло хоче повернення до Стамбулських пропозицій, які від імені України запропонував Арахамія.
До речі, а як сам Зеленській ставиться до Стамбулу?
Він про це ніколи не говорить, бо він ніколи не говорить про реальні проблеми, але ставлення я знаю.
І ви будете знати, якщо згадаєте ким тепер стали народні депутати і чиновники, що брали участь в переговорній групі в Стамбул...
Арахамія і досі керує фракцією...
Костін - тепер генпрокурор
Лубінець - тепер обутсмен
Подоляк - тепер все
Точицький - міністр і криша Телемарафону
Умеров - міністр Оборони.
Очевидно, що Зеленській дуже віддячив їм за те, що тепер є реальним головним болем України(
Если такой вариант не устраивает, ну тогда продолжаем еще год по полного истощения и снова придём к тому же самому.
Впрочем, выборы в США решат больше, чем тысячи прессконференций.
Та,це ж нині.Підняв його ,як БУРАТІНО,в 2004,щоб хаяв всюди українське через свій 95-й.