Общие боевые потери РФ с начала войны – около 623 990 человек (+1270 за сутки), 8632 танка, 17 774 артсистемы, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 623 990 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 623990 (+1270) человек,
- танков - 8632 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
- РСЗО - 1178 (+0) ед,
- средства ППО - 942 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52),
- крылатые ракеты - 2588 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
- специальная техника - 3037 (+0)
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86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
08.04.2022 як не дивно по ББМ був нуль, хоча на той час цього лайна у кацапів було овер багато. Залізяка сама не поїде і мехвода потрібно хоч чомусь навчіть, а на це потрібен час. На передодні в березні наші козаки спалили 905 ББМ, що по сьогодні є місячним рекордом, ну а цьогорічні травневі 880 од. на другому місці.
Один танк і то мабуть це той що хлопці на курщині умикнули.
На болотах виють що їм з озброєння тільки трахтомати видають.
"Дєди ваєвалі, мджєм павтаріть", то повторюйте - один штик на відділення і вперед, за пиню недопалка, за бліду моль.
"Что там єго пабеждать, госпааді, армія 250 тисяч, насіленіє мєньше двадцаті міліонов, 2-3 дня *****"