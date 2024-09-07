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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) ликвидация (3134) уничтожение (6239)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 623 990 человек (+1270 за сутки), 8632 танка, 17 774 артсистемы, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 623 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 623990 (+1270) человек,
  • танков - 8632 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед,
  • артиллерийских систем - 17774 (+29) ед,
  • РСЗО - 1178 (+0) ед,
  • средства ППО - 942 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52),
  • крылатые ракеты - 2588 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед,
  • специальная техника - 3037 (+0)

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Топ комментарии
+22
Минув 3853 день москальсько-української війни.
86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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07.09.2024 08:05
+19
Кацапи, і таки де ваші танчики і ббм?
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07.09.2024 08:06
+17
Що вже кацапи економлять танки і ББМ і вирішили за рахунок гарматного м'яса атакувати ?
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07.09.2024 08:11
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Правила форума Совет форумчан
Минув 3853 день москальсько-української війни.
86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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07.09.2024 08:05 Ответить
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07.09.2024 08:06 Ответить
Кацапи, і таки де ваші танчики і ббм?
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07.09.2024 08:06 Ответить
Пальне подорожчало-економлять.
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07.09.2024 08:24 Ответить
Що вже кацапи економлять танки і ББМ і вирішили за рахунок гарматного м'яса атакувати ?
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07.09.2024 08:11 Ответить
мʼясковія історично покладалася на трупи саого населення нічого не змінилося то на початку понти ***** були щоб ми здалися від 50кілометрових колон танків
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07.09.2024 08:21 Ответить
Це чи не вперше не знищено жодної ббм.
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07.09.2024 08:59 Ответить
В цьому році вперше, а так було і не один раз. 12.01.2023 так взагалі і танки і ББМ по нулям, доречі в цьому році нуль по танкам було вже два рази. Сподіваюсь що нуль по броні буде сталим показником.
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07.09.2024 09:21 Ответить
Я знаю, що танки не раз показували 0, але хоч кілька ббм знищували. В мене нема такої пам'яті як у тебе, тому я припустив, що "це чи не вперше", бо стовідсотково не був певен, що такого раніше не траплялося.
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07.09.2024 09:30 Ответить
Та яка ж це пам'ять, це Екселівська таблиця.
08.04.2022 як не дивно по ББМ був нуль, хоча на той час цього лайна у кацапів було овер багато. Залізяка сама не поїде і мехвода потрібно хоч чомусь навчіть, а на це потрібен час. На передодні в березні наші козаки спалили 905 ББМ, що по сьогодні є місячним рекордом, ну а цьогорічні травневі 880 од. на другому місці.
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07.09.2024 10:10 Ответить
На таблицю теж треба заморочитись, це неаби що 👏👍
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07.09.2024 22:54 Ответить
ексель дуже зручно - можно у будь-який момент добавить колонки "гольфкари", "квадроцикли", мотобайки"...
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07.09.2024 23:38 Ответить
Так ще ніколи не було: ББМ - 0! І от як тут бути? "Радіти чи ридати?" Радіти - точно немає чому, бо пруть як перли, Боженько, бережи українських вояків!!!
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07.09.2024 09:06 Ответить
Вчора писав що чекаю коли броня з ППО зрівняється - зрівнялась.
Один танк і то мабуть це той що хлопці на курщині умикнули.
На болотах виють що їм з озброєння тільки трахтомати видають.
"Дєди ваєвалі, мджєм павтаріть", то повторюйте - один штик на відділення і вперед, за пиню недопалка, за бліду моль.
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07.09.2024 09:10 Ответить
московити перегруповуються щоб поперти на іншому напрямку
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07.09.2024 09:24 Ответить
за Урал тепер попруть?
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07.09.2024 09:36 Ответить
на вугледар
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07.09.2024 11:39 Ответить
НА "Урал" и дамой за урал 🤣
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07.09.2024 12:52 Ответить
Подейкують що в бік Казахстана поглядують і все частіше Кустанай наш проскакує.
"Что там єго пабеждать, госпааді, армія 250 тисяч, насіленіє мєньше двадцаті міліонов, 2-3 дня *****"
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07.09.2024 10:27 Ответить
плакать, Панове хочеться, плакать - що 1 млн єволюції прошол мімо того человека що їдет на кустанай, в той час коли какієто бандіти Курск взялі 🤣
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07.09.2024 12:54 Ответить
Вони весь час перегруповуються... Та то таке... Але ж і пруть щодня... І це біда. Ну не зможуть вони довго перти зовсім без техніки...Не зможуть!
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07.09.2024 09:32 Ответить
 
 