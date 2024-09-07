Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 623 990 осіб (+1270 за добу), 8632 танки, 17 774 артсистеми, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 623 990 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 623990 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,
- артилерійських систем - 17774 (+29) од,
- РСЗВ – 1178 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)
Топ коментарі
+22 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар07.09.2024 08:05
+19 Sergei M ce156981
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+17 володимир омельянов
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86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
08.04.2022 як не дивно по ББМ був нуль, хоча на той час цього лайна у кацапів було овер багато. Залізяка сама не поїде і мехвода потрібно хоч чомусь навчіть, а на це потрібен час. На передодні в березні наші козаки спалили 905 ББМ, що по сьогодні є місячним рекордом, ну а цьогорічні травневі 880 од. на другому місці.
Один танк і то мабуть це той що хлопці на курщині умикнули.
На болотах виють що їм з озброєння тільки трахтомати видають.
"Дєди ваєвалі, мджєм павтаріть", то повторюйте - один штик на відділення і вперед, за пиню недопалка, за бліду моль.
"Что там єго пабеждать, госпааді, армія 250 тисяч, насіленіє мєньше двадцаті міліонов, 2-3 дня *****"