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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 623 990 осіб (+1270 за добу), 8632 танки, 17 774 артсистеми, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 623 990 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  623990 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8632 (+1) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16878 (+0) од,
  • артилерійських систем - 17774 (+29) од,
  • РСЗВ  – 1178 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)

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Скільки росіян ліквідовано 6 вересня

Автор: 
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Топ коментарі
+22
Минув 3853 день москальсько-української війни.
86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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07.09.2024 08:05
+19
Кацапи, і таки де ваші танчики і ббм?
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07.09.2024 08:06
+17
Що вже кацапи економлять танки і ББМ і вирішили за рахунок гарматного м'яса атакувати ?
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07.09.2024 08:11
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Минув 3853 день москальсько-української війни.
86 одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, броня майже зникла. В основному знищується арта та логістика.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 623 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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07.09.2024 08:05 Відповісти
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07.09.2024 08:06 Відповісти
Кацапи, і таки де ваші танчики і ббм?
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07.09.2024 08:06 Відповісти
Пальне подорожчало-економлять.
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07.09.2024 08:24 Відповісти
Що вже кацапи економлять танки і ББМ і вирішили за рахунок гарматного м'яса атакувати ?
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07.09.2024 08:11 Відповісти
мʼясковія історично покладалася на трупи саого населення нічого не змінилося то на початку понти ***** були щоб ми здалися від 50кілометрових колон танків
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07.09.2024 08:21 Відповісти
Це чи не вперше не знищено жодної ббм.
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07.09.2024 08:59 Відповісти
В цьому році вперше, а так було і не один раз. 12.01.2023 так взагалі і танки і ББМ по нулям, доречі в цьому році нуль по танкам було вже два рази. Сподіваюсь що нуль по броні буде сталим показником.
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07.09.2024 09:21 Відповісти
Я знаю, що танки не раз показували 0, але хоч кілька ббм знищували. В мене нема такої пам'яті як у тебе, тому я припустив, що "це чи не вперше", бо стовідсотково не був певен, що такого раніше не траплялося.
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07.09.2024 09:30 Відповісти
Та яка ж це пам'ять, це Екселівська таблиця.
08.04.2022 як не дивно по ББМ був нуль, хоча на той час цього лайна у кацапів було овер багато. Залізяка сама не поїде і мехвода потрібно хоч чомусь навчіть, а на це потрібен час. На передодні в березні наші козаки спалили 905 ББМ, що по сьогодні є місячним рекордом, ну а цьогорічні травневі 880 од. на другому місці.
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07.09.2024 10:10 Відповісти
На таблицю теж треба заморочитись, це неаби що 👏👍
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07.09.2024 22:54 Відповісти
ексель дуже зручно - можно у будь-який момент добавить колонки "гольфкари", "квадроцикли", мотобайки"...
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07.09.2024 23:38 Відповісти
Так ще ніколи не було: ББМ - 0! І от як тут бути? "Радіти чи ридати?" Радіти - точно немає чому, бо пруть як перли, Боженько, бережи українських вояків!!!
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07.09.2024 09:06 Відповісти
Вчора писав що чекаю коли броня з ППО зрівняється - зрівнялась.
Один танк і то мабуть це той що хлопці на курщині умикнули.
На болотах виють що їм з озброєння тільки трахтомати видають.
"Дєди ваєвалі, мджєм павтаріть", то повторюйте - один штик на відділення і вперед, за пиню недопалка, за бліду моль.
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07.09.2024 09:10 Відповісти
московити перегруповуються щоб поперти на іншому напрямку
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07.09.2024 09:24 Відповісти
за Урал тепер попруть?
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07.09.2024 09:36 Відповісти
на вугледар
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07.09.2024 11:39 Відповісти
НА "Урал" и дамой за урал 🤣
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07.09.2024 12:52 Відповісти
Подейкують що в бік Казахстана поглядують і все частіше Кустанай наш проскакує.
"Что там єго пабеждать, госпааді, армія 250 тисяч, насіленіє мєньше двадцаті міліонов, 2-3 дня *****"
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07.09.2024 10:27 Відповісти
плакать, Панове хочеться, плакать - що 1 млн єволюції прошол мімо того человека що їдет на кустанай, в той час коли какієто бандіти Курск взялі 🤣
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07.09.2024 12:54 Відповісти
Вони весь час перегруповуються... Та то таке... Але ж і пруть щодня... І це біда. Ну не зможуть вони довго перти зовсім без техніки...Не зможуть!
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07.09.2024 09:32 Відповісти
 
 