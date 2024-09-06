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Оператори дронів 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" нищать окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла близько двох десятків ліквідованих окупантів та зафільмовано щонайменше півтора десятка атак українських дронів-камікадзе.

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Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Донецька область (8541) Національна гвардія (1540) дрони (4748)


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дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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06.09.2024 12:21 Відповісти
в окопі симпатично..горизонтальний політ і на запчастини
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06.09.2024 12:29 Відповісти
Фуфуфу как вам не стыдно. Орк тоже человек. Его орчиха дома ждет и орчата. А вы его на удобрение в украинский чернозем. Причем еще и крупными кусками. Фаршем его нужно, фаршем ))
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06.09.2024 13:37 Відповісти
Це чим вдерлося, сруськає в Україну, те і отримало!!
Прутін, з матвієнчихою та кабаєвою,
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07.09.2024 01:01 Відповісти
 
 