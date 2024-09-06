Оператори дронів 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" нищать окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла близько двох десятків ліквідованих окупантів та зафільмовано щонайменше півтора десятка атак українських дронів-камікадзе.

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