Операторы дронов 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа операторов дронов 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела около двух десятков ликвидированных оккупантов и снято не менее полутора десятков атак украинских дронов-камикадзе.

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