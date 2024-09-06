Операторы дронов 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа операторов дронов 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела около двух десятков ликвидированных оккупантов и снято не менее полутора десятков атак украинских дронов-камикадзе.
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Прутін, з матвієнчихою та кабаєвою,