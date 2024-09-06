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Операторы дронов 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" уничтожают оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа операторов дронов 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела около двух десятков ликвидированных оккупантов и снято не менее полутора десятков атак украинских дронов-камикадзе.

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армия РФ (19340) уничтожение (6995) Донецкая область (9729) Национальная гвардия (2129) дроны (3965)


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дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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06.09.2024 12:21 Ответить
в окопі симпатично..горизонтальний політ і на запчастини
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06.09.2024 12:29 Ответить
Фуфуфу как вам не стыдно. Орк тоже человек. Его орчиха дома ждет и орчата. А вы его на удобрение в украинский чернозем. Причем еще и крупными кусками. Фаршем его нужно, фаршем ))
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06.09.2024 13:37 Ответить
Це чим вдерлося, сруськає в Україну, те і отримало!!
Прутін, з матвієнчихою та кабаєвою,
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07.09.2024 01:01 Ответить
 
 