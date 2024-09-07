Сутки на Харьковщине: враг дважды обстрелял Люботин, ударил по Купянску

В течение суток российские захватчики наносили удары по Харьковскому, Купянскому, Изюмскому и Чугуевскому районам Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром 6 сентября, в 07-35, 07-58, рашисты обстреляли Люботин. Повреждены частные дома, остекление окон и крыши, автомобили.

Шесть человек пострадали, в том числе 16-летняя и 14-летняя девушки.

В Солоницевской территориальной громаде в результате российского обстрела пострадал 46-летний мужчина, поврежден автомобиль, горела трава.

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Около 10.00 6 сентября россияне ударили по Купянску-Узловому, поврежден объект логистической инфраструктуры.

В результате обстрела Купянска пострадала 88-летняя женщина. Днем враг обстрелял Дергачевскую ТГ, повреждены автомобили.

В селе Новоосиново в результате обстрела был поврежден частный дом.

Около 20.00 ч на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле г. Изюм подорвался 24-летний мужчина, госпитализирован в больницу.