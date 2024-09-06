Три человека пострадали в результате утреннего удара РФ по Люботину, за сутки под обстрелами находились 4 района Харьковщины

Ночью и утром 6 сентября российские войска атаковали Люботин и Богодухов, за минувшие сутки под обстрелами находились Богодуховский, Чугуевский, Купянский и Харьковский районы Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили по Люботину около 7:30. Предварительно: ракетный удар, тип устанавливается.



В результате атаки повреждены жилые дома.



Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации.

Кроме того, Синегубов рассказал, что 02:35 6 сентября россияне обстреляли г. Богодухов. В результате обстрела горела трава и лесная подстилка. Пострадавших нет.

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Атаки РФ по области в течение суток

Чугуевский район

00:14, Чкаловское ТГ, с. Железнодорожное. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 10 000м.кв. Повреждены линии электропередач.

Купянский район

19:31, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горели 2 хозяйственные постройки на площади. Пострадавших нет.

17:27, Куриловская ТГ, с. Сеньково. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и трава. Пострадавших нет.

12:49, Купянская ТГ, с. Московка, за пределами. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 2 га.

12:23, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела трава.

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11:01, Великобурлукская ТГ, с. Стецьковка, за пределами. Горела лесная подстилка площади 1 га.

В результате обстрела Двуречанской ТГ, с. Касьяновка горела лесная подстилка на площади 1 га.

Харьковский район

17:40, Дергачевская ТГ, с. Цуповка, за пределами, открытая территория. В результате обстрела горела трава.

17:00, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая, в результате вражеского обстрела по открытой территории горела трава.

16:55, с. Циркуны. В результате обстрела горел один частный дом, 2 хозяйственные постройки. Пострадали 2 человека: 68-летний мужчина и 63-летняя женщина. Повреждены еще 4 частных домовладения.

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Изюмский район

16:48, Боровская ТГ, с. Богуславка, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 0.5 га.



09:55, Боровская ТГ, с. Шийковка. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадавших нет.