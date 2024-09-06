Три людини постраждали внаслідок ранкового удару РФ по Люботину, за добу під обстрілами перебували 4 райони Харківщини

Вночі та вранці 6 вересня російські війська атакували Люботин та Богодухів, протягом минулої доби під обстрілами перебували Богодухівський, Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили по Люботину близько 7:30. Попередньо: ракетний удар, тип встановлюється.



Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.



Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації.

Крім того, Синєгубов розповів, що 02:35 6 вересня росіяни обстріляли м. Богодухів. Внаслідок обстрілу горіла трава та лісова підстилка. Постраждалих немає.

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Атаки РФ по області протягом доби

Чугуївський район

00:14 Чкалівське ТГ, с. Залізничне. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 10 000м.кв. Пошкоджені лінії електропередач.

Куп'янський район

19:31 Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі. Постраждалих немає.

17:27 Курилівська ТГ, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та трава. Постраждалих немає.

12:49 Куп'янська ТГ, с. Московка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2 га.

12:23 Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава.

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11:01 Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка, за межами. Горіла лісова підстилка площі 1 га.

Внаслідок обстрілу Дворічанської ТГ, с. Кас'янівка горіла лісова підстилка на площі 1 га.

Харківський район

17:40 Дергачівська ТГ, с. Цупівка, за межами, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава.

17:00 Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова, внаслідок ворожого обстрілу по відкритій території горіла трава.

16:55 с. Циркуни. Внаслідок обстрілу горів один приватний будинок, 2 господарчі споруди. Постраждали 2 людей: 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Пошкоджено ще 4 приватних домоволодіння.

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Ізюмський район

16:48 Борівська ТГ, с. Богуславка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0.5 га.



09:55 Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.