Утром рашисты нанесли авиаудар по пригороду Харькова. ФОТОрепортаж

Около 4:30 5 сентября российская армия нанесла авиаудар по селу Бобровка Харьковского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Авиабомба попала по территории садового общества: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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