Утром рашисты нанесли авиаудар по пригороду Харькова. ФОТОрепортаж
Около 4:30 5 сентября российская армия нанесла авиаудар по селу Бобровка Харьковского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Авиабомба попала по территории садового общества: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль