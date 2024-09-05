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Зранку рашисти завдали авіаудару по передмістю Харкова. ФОТОрепортаж

Близько  4:30 5 вересня російська армія завдала авіаудару по селу Бобрівка Харківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Авіабомба влучила по території садового товариства: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Обстірл села Бобрівка
Обстірл села Бобрівка
Обстірл села Бобрівка
Обстірл села Бобрівка

Автор: 

обстріл (28596) Харківщина (6054)


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