Зранку рашисти завдали авіаудару по передмістю Харкова. ФОТОрепортаж

Близько 4:30 5 вересня російська армія завдала авіаудару по селу Бобрівка Харківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Авіабомба влучила по території садового товариства: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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