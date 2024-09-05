Зранку рашисти завдали авіаудару по передмістю Харкова. ФОТОрепортаж
Близько 4:30 5 вересня російська армія завдала авіаудару по селу Бобрівка Харківського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"Авіабомба влучила по території садового товариства: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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