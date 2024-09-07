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обстріл (27076) Харківщина (6053)

Доба на Харківщині: ворог двічі обстріляв Люботин, вдарив по Куп’янську

Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини

Протягом доби російські загарбники завдавали ударів по Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 6 вересня, о 07-35, 07-58, рашисти обстріляли Люботин. Пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи, автомобілі.

Шість людей постраждали, зокрема 16-річна та 14-річна дівчата.

У Солоницівській територіальній громаді внаслідок російського обстрілу постраждав 46-річний чоловік,  пошкоджений автомобіль, горіла трава.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три людини постраждали внаслідок ранкового удару РФ по Люботину, за добу під обстрілами перебували 4 райони Харківщини

Близько 10.00 6 вересня росіяни вдарили по  Куп'янську-Вузловому, пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу Куп'янську постраждала 88-річна жінка. Вдень ворог обстріляв Дергачівську ТГ,  пошкоджені автомобілі.

У селі Новоосинове внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

Близько 20.00 год на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля м. Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

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