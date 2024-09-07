Доба на Харківщині: ворог двічі обстріляв Люботин, вдарив по Куп’янську
Протягом доби російські загарбники завдавали ударів по Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зранку 6 вересня, о 07-35, 07-58, рашисти обстріляли Люботин. Пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи, автомобілі.
Шість людей постраждали, зокрема 16-річна та 14-річна дівчата.
У Солоницівській територіальній громаді внаслідок російського обстрілу постраждав 46-річний чоловік, пошкоджений автомобіль, горіла трава.
Близько 10.00 6 вересня росіяни вдарили по Куп'янську-Вузловому, пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури.
Внаслідок обстрілу Куп'янську постраждала 88-річна жінка. Вдень ворог обстріляв Дергачівську ТГ, пошкоджені автомобілі.
У селі Новоосинове внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.
Близько 20.00 год на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля м. Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.
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