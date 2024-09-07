В Кременчуге раздаются взрывы

Утром 7 сентября в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Почти три часа на Полтавщине продолжается воздушная тревога. В 9:53 Воздушные силы сообщили о БпЛА, который двигался на Кременчуг с юго-востока.

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