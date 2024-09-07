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В Кременчуге раздаются взрывы

шахед

Утром 7 сентября в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Почти три часа на Полтавщине продолжается воздушная тревога. В 9:53 Воздушные силы сообщили о БпЛА, который двигался на Кременчуг с юго-востока.

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57+1 збитих дронів. Так що відбилися сьогодні
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07.09.2024 10:24 Ответить
Мопедики почали запускати вдень.Свинособаки щось тестують і винюхують,падли..
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07.09.2024 12:21 Ответить
хай не брешуть - була ракетна атака.сам бачив ракету, летіла в сторону водосховища.які там шахеди.
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07.09.2024 13:01 Ответить
 
 