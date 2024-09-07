В Кременчуге раздаются взрывы
Утром 7 сентября в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Почти три часа на Полтавщине продолжается воздушная тревога. В 9:53 Воздушные силы сообщили о БпЛА, который двигался на Кременчуг с юго-востока.
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valentyna 7f6f0f14
показать весь комментарий07.09.2024 10:24 Ответить Мне нравится 1
Микола Січень f0998605
показать весь комментарий07.09.2024 12:21 Ответить Мне нравится 0
ЭндиСтар
показать весь комментарий07.09.2024 13:01 Ответить Мне нравится 0
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