Ночью на Хмельнитчине силы ПВО уничтожили два "шахеда"
Ночью 7 сентября в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши Силы ПВО уничтожили 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. Работают все соответствующие службы.
По состоянию на утро, обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 7 сентября враг запустил ударные беспилотники с северного направления.
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