Ночью на Хмельнитчине силы ПВО уничтожили два "шахеда"

Ночью 7 сентября в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши Силы ПВО уничтожили 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. Работают все соответствующие службы.

По состоянию на утро, обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 сентября враг запустил ударные беспилотники с северного направления.

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