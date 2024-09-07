УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5843 відвідувача онлайн
Новини
698 0
безпілотник (3666) ППО (2922) Хмельниччина (913)

Вночі на Хмельниччині сили ППО знищили два "шахеди"

На Хмельниччині ППО знищила 2 шахеди

Вночі 7 вересня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. 

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші Сили ППО знищили 2 ворожі БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби.

Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  у ніч проти 7 вересня ворог запустив ударні безпілотники з північного напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські БпЛА знову намагались атакувати Київ: сили ППО знищили усі дрони

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 