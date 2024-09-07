Вночі на Хмельниччині сили ППО знищили два "шахеди"
Вночі 7 вересня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші Сили ППО знищили 2 ворожі БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби.
Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня ворог запустив ударні безпілотники з північного напрямку.
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