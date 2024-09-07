У Кременчуці лунають вибухи
Зранку 7 вересня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Майже три години на Полтавщині триває повітряна тривога. О 9:53 Повітряні сили повідомили про БпЛА, який рухався на Кременчук з південного сходу.
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valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар07.09.2024 10:24 Відповісти Мені подобається 1
Микола Січень f0998605
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ЭндиСтар
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