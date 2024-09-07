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У Кременчуці лунають вибухи

шахед

Зранку 7 вересня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Майже три години на Полтавщині триває повітряна тривога. О 9:53 Повітряні сили повідомили про БпЛА, який рухався на Кременчук з південного сходу.

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57+1 збитих дронів. Так що відбилися сьогодні
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07.09.2024 10:24 Відповісти
Мопедики почали запускати вдень.Свинособаки щось тестують і винюхують,падли..
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07.09.2024 12:21 Відповісти
хай не брешуть - була ракетна атака.сам бачив ракету, летіла в сторону водосховища.які там шахеди.
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07.09.2024 13:01 Відповісти
 
 