У Кременчуці лунають вибухи

Зранку 7 вересня у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Майже три години на Полтавщині триває повітряна тривога. О 9:53 Повітряні сили повідомили про БпЛА, який рухався на Кременчук з південного сходу.

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