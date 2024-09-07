РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12743 посетителя онлайн
Новости
503 0
Луганщина (6430) обстрел (25761)

Россияне ударили неуправляемыми авиаракетами по Стельмаховке на Луганщине

Росія вдарила некерованими ракетами по Луганщині

Армия российской федерации ударила неуправляемыми авиаракетами по Стельмаховке на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"На Купянском направлении противник атаковал вблизи Стельмаховки и Андреевки, на Лиманском - в районах Новоегоровки и Макеевки. На отдельных участках штурмовал при поддержке авиации. Так, по Стельмаховке россияне нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами. По Невскому - из реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении.

По словам Лысогора, в сторону Макеевки и Невского оккупанты били из артиллерийских установок и еще применяли БпЛА.

Также смотрите: Зачистка окопов и обезвреживание штурмовой группы россиян разведчиками бригады НГУ "Рубіж" на Луганщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 