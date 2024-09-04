Зачистка окопов и обезвреживание штурмовой группы россиян разведчиками бригады НГУ "Рубіж" на Луганщине. ВИДЕО

Разведчики 4-й БрОП НГУ "Рубіж" в районе Макеевки на Луганщине зачистили вражеские окопы и обезвредили штурмовую группу россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один россиянин был ликвидирован, остальные - взяты в плен.

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