Зачистка окопов и обезвреживание штурмовой группы россиян разведчиками бригады НГУ "Рубіж" на Луганщине. ВИДЕО
Разведчики 4-й БрОП НГУ "Рубіж" в районе Макеевки на Луганщине зачистили вражеские окопы и обезвредили штурмовую группу россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один россиянин был ликвидирован, остальные - взяты в плен.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий04.09.2024 18:10 Ответить Мне нравится 4
Zalais Cilvecins
показать весь комментарий04.09.2024 18:58 Ответить Мне нравится 3
Alfa Alpha
показать весь комментарий04.09.2024 20:31 Ответить Мне нравится 5
Oleg K #525841
показать весь комментарий04.09.2024 23:56 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль