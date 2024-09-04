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Зачистка окопов и обезвреживание штурмовой группы россиян разведчиками бригады НГУ "Рубіж" на Луганщине. ВИДЕО

Разведчики 4-й БрОП НГУ "Рубіж" в районе Макеевки на Луганщине зачистили вражеские окопы и обезвредили штурмовую группу россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один россиянин был ликвидирован, остальные - взяты в плен.

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армия РФ (19238) плен (2610) Луганская область (6496)


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й@ані піDори! не стріляло воно ****!!! ніхто з них не стріляв
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04.09.2024 18:10 Ответить
Kak ta ne posebe , kagda vidish takoie haroshoie atnashenie k ruskim ******* . Kaneshno panimaiu chto tak nado , no ......
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04.09.2024 18:58 Ответить
Зато сразу видна огромная разница между нелюдями и людьми, ясно видно будущее обоих стран и это впечатляет.
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04.09.2024 20:31 Ответить
Почти все было точно так, как руснявые взяли трех пленных ВСУ на днях. Правда они их тут же расстреляли, а этим кацапам сигаретки предложили. Ну хлопцам лучше знать, конечно... А может они и не видели то видео..
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04.09.2024 23:56 Ответить
 
 