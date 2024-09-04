Зачистка окопів і знешкодження штурмової групи росіян розвідниками бригади НГУ "Рубіж" на Луганщині. ВIДЕО
Розвідники 4-ої БрОП НГУ "Рубіж" в районі Макіївки на Луганщині зачистили ворожі окопи і знешкодили штурмову групу росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного росіянина було ліквідовано, інших - взято в полон.
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Kungfury Truesurvivor
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Zalais Cilvecins
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Alfa Alpha
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Oleg K #525841
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