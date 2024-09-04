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Зачистка окопів і знешкодження штурмової групи росіян розвідниками бригади НГУ "Рубіж" на Луганщині. ВIДЕО

Розвідники 4-ої БрОП НГУ "Рубіж" в районі Макіївки на Луганщині зачистили ворожі окопи і знешкодили штурмову групу росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного росіянина було ліквідовано, інших - взято в полон. 

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Автор: 

армія рф (17388) полон (1562) Луганська область (4878)


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й@ані піDори! не стріляло воно ****!!! ніхто з них не стріляв
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04.09.2024 18:10 Відповісти
Kak ta ne posebe , kagda vidish takoie haroshoie atnashenie k ruskim ******* . Kaneshno panimaiu chto tak nado , no ......
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04.09.2024 18:58 Відповісти
Зато сразу видна огромная разница между нелюдями и людьми, ясно видно будущее обоих стран и это впечатляет.
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04.09.2024 20:31 Відповісти
Почти все было точно так, как руснявые взяли трех пленных ВСУ на днях. Правда они их тут же расстреляли, а этим кацапам сигаретки предложили. Ну хлопцам лучше знать, конечно... А может они и не видели то видео..
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04.09.2024 23:56 Відповісти
 
 