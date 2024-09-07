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Луганщина (4812) обстріл (27087)

Росіяни вдарили некерованими авіаракетами по Стельмахівці на Луганщині

Росія вдарила некерованими ракетами по Луганщині

Армія російської федерації вдарила некерованими авіаракетами по Стельмахівці на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"На Куп’янському напрямку противник атакував поблизу Стельмахівки та Андріївки, на Лиманському – в районах Новоєгорівки та Макіївки. На окремих ділянках штурмував за підтримки авіації. Так, по Стельмахівці росіяни завдали удару некерованими авіаційними ракетами. По Невському – із реактивної системи залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисогора, у бік Макіївки та Невського окупанти били з артилерійських установок та ще застосовували БпЛА.

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