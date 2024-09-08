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Рашисты обстреляли Камышаны на Херсонщине: 4 человека ранены

Удар авіабомбами по Бериславському району

Российские военные ночью 8 сентября 2024 года атаковали Камышаны в Херсонской области. Из-за обстрела ранены четыре жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Состояние раненых

У всех - минно-взрывные травмы и контузии. 70-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. У мужчины, 65 лет, диагностировали ранение грудной клетки. У 41-летнего мужчины - ранение плеча и предплечья. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Еще одной 52-летней женщине оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и два ранены в результате обстрела россиянами Херсонщины
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