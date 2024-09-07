Один человек погиб и два ранены в результате обстрела россиянами Херсонщины
Сегодня, 7 сентября, российские войска обстреляли села Понятовка и Отрадокаменка в Херсонской области, есть погибший и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, Херсонскую ОГА и прокуратуру Херсонской области.
Обстрел села Понятовка
Как сообщили в ОВА, российские военные ударили по Понятовке из артиллерии. Из-за обстрела травмировался 63-летний мужчина. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также перелом бедра. Мужчину госпитализировали.
Позже глава ОВА проинформировал, что российская армия убила жителя Херсонщины.
"К сожалению, в результате вражеского обстрела в Понятовке сегодня днем погиб местный житель. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким", - написал Прокудин.
По данным облпрокуратуры, 7 сентября около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел Понятовки. Один из снарядов попал в частный дом. Под его завалами спасатели обнаружили тело 45-летнего гражданского. Еще один местный житель, 63-летний мужчина, получил травмы, его госпитализировали.
Обстрел села Отрадокаменка
Кроме того, сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на жительницу Отрадокаменки. В результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, ранением ног и живота. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.
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