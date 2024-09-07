Одна людина загинула і дві поранено внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини
Сьогодні, 7 вересня, російські війська обстріляли села Понятівка та Одрадокам’янка в Херсонській області, є загиблий та поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Херсонську ОВА та прокуратуру Херсонської області.
Обстріл села Понятівка
Як повідомили в ОВА, російські військові вдарили по Понятівці з артилерії. Через обстріл травмувався 63-річний чоловік. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також перелом стегна. Чоловіка шпиталізували.
Пізніше голова ОВА поінформував, що російська армія вбила жителя Херсонщини.
"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у Понятівці сьогодні вдень загинув місцевий житель. Травми, несумісні з життям, дістав 45-річний чоловік. Мої співчуття родичам та близьким", - написав Прокудін.
За даними облпрокуратури, 7 вересня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Понятівки. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Під його завалами рятувальники виявили тіло 45-річного цивільного. Ще один місцевий житель, 63-річний чоловік, зазнав травм, його госпіталізували.
Обстріл села Одрадокам’янка
Крім того, сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки. Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота. Потерпіла перебуває під наглядом медиків.
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