Доба на Херсонщині: російські військові поцілили в об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Скинули 5 авіабомб на Бериславський район. ФОТО

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини, 7 людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Садове, Комишани, Тягинка, Антонівка, Берислав, Козацьке, Білозерка, Кізомис, Микільське, Томина Балка, Гаврилівка, Олександрівка, Придніпровське, Раківка, Бургунка, Урожайне, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гаражі, автобуси та приватні автомобілі. Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 7 "Shahed-131/136".

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Також російська авіація вдарила по населених пунктах у Бериславському районі: росіяни скинули 5 авіабомб, повідомили у Херсонській ОВА.

Одна з авіабомб поцілила поруч з житловим будинком. Множинні уламкові поранення склом дістала 28-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також під удар потрапив будинок культури, котрий був зруйнований раніше в результаті обстрілів.





