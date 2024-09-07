Сутки на Херсонщине: российские военные попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома. Сбросили 5 авиабомб на Бериславский район. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 19 населенных пунктов Херсонщины, 7 человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаревка, Садовое, Камышаны, Тягинка, Антоновка, Берислав, Казацкое, Белозерка, Кизомыс, Никольское, Томина Балка, Гавриловка, Александровка, Приднепровское, Раковка, Бургунка, Урожайное, Веселое и город Херсон.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 11 частных домов. Также оккупанты повредили гаражи, автобусы и частные автомобили. Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 7 "Shahed-131/136".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла Камышаны, атаковала с дронов пригород Херсона и Киндийку, есть раненые

Также российская авиация ударила по населенным пунктам в Бериславском районе: россияне сбросили 5 авиабомб, сообщили в Херсонской ОГА.

Одна из авиабомб попала рядом с жилым домом. Множественные осколочные ранения стеклом получила 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также под удар попал дом культуры, который был разрушен ранее в результате обстрелов.





