Рашисти обстріляли Комишани на Херсонщині: 4 людини поранено

російські військові вночі 8 вересня 2024 року атакували Комишани на Херсонщині. Через обстріл поранено чотирьох жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Стан поранених

У всіх - мінно-вибухові травми та контузії. 70-річна жінка дістала уламкове поранення ноги. У чоловіка, 65 років, діагностували поранення грудної клітки. У 41-річного чоловіка - поранення плеча та передпліччя. Постраждалих шпиталізували до лікарні.

Ще одній 52-річній жінці надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.

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