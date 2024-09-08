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обстрел (25772) Запорожская область (2837)

Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область почти 230 раз

Обстріли Запорізької області

В течение суток оккупанты 228 раз били по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

  • Войска РФ совершили 3 авиаудара по Новоандреевке.
  • 94 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
  • 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Работино и Левадное.
  • 125 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Также поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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тобто, до покровська додається гуляйполе?
а, нам все, сцуть у очі, про те що, лапті видихнулися, що крємлєбздун обісрався.
що курськ, то дуже важливо, і от от.....
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08.09.2024 10:09 Ответить
 
 