Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область почти 230 раз
В течение суток оккупанты 228 раз били по 8 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
- Войска РФ совершили 3 авиаудара по Новоандреевке.
- 94 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Работино и Левадное.
- 125 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Также поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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а, нам все, сцуть у очі, про те що, лапті видихнулися, що крємлєбздун обісрався.
що курськ, то дуже важливо, і от от.....