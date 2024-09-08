Окупанти за добу атакували Запорізьку область майже 230 разів
Упродовж доби окупанти 228 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
- Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новоандріївці.
- 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Роботине та Левадне.
- 125 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Також надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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а, нам все, сцуть у очі, про те що, лапті видихнулися, що крємлєбздун обісрався.
що курськ, то дуже важливо, і от от.....