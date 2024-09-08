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обстріл (27098) Запорізька область (3362)

Окупанти за добу атакували Запорізьку область майже 230 разів

Обстріли Запорізької області

Упродовж доби окупанти 228 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

  • Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новоандріївці.
  • 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
  • 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Роботине та Левадне.
  • 125 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Також надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Також читайте: Ворог за добу обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області

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тобто, до покровська додається гуляйполе?
а, нам все, сцуть у очі, про те що, лапті видихнулися, що крємлєбздун обісрався.
що курськ, то дуже важливо, і от от.....
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08.09.2024 10:09 Відповісти
 
 