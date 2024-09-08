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армия РФ (18042) ликвидация (3138) уничтожение (6249) Силы обороны юга (269)

На юге за сутки уничтожены 77 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 77 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 77 человек.

Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 8 артиллерийских систем;
  • 12 единиц авто-бронетехники;
  • 5 разведывательных БпЛА;
  • 6 лодок;
  • 1 мотоцикл.

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Также украинские защитники поразили 2 полевых пункта боеснабжения, 10 блиндажей, 4 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию, 4 места укрытия личного состава врага, 2 командно-наблюдательных пункта и 1 место запуска БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.
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