На юге за сутки уничтожены 77 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 77 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 77 человек.

Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:

8 артиллерийских систем;

12 единиц авто-бронетехники;

5 разведывательных БпЛА;

6 лодок;

1 мотоцикл.

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Также украинские защитники поразили 2 полевых пункта боеснабжения, 10 блиндажей, 4 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию, 4 места укрытия личного состава врага, 2 командно-наблюдательных пункта и 1 место запуска БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.